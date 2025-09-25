María Teresa recibirá a la Orquesta Filarmónica de Paraguay en la 4ª Fiesta del Teatro

María Teresa se prepara para celebrar uno de los encuentros culturales más destacados de la región. Se trata de la 4ª edición de la Fiesta del Teatro, que se llevará a cabo los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal (Lavalle 850), con entrada libre y gratuita.

El evento ofrecerá espectáculos para todas las edades: obras teatrales de distintos puntos del país, talleres abiertos, propuestas infantiles y un concierto internacional de jerarquía a cargo de la Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay, que tendrá a su cargo la apertura oficial.

Una apertura internacional de lujo

En el marco de su gira por la región —que incluye presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades argentinas— la prestigiosa formación musical llegará a María Teresa el jueves 2 de octubre, a las 21 horas, con más de 50 músicos en escena.

La agrupación está dirigida por el Maestro Elio Fleitas, contrabajista, compositor y arreglador con trayectoria en América Latina y Europa. Reconocida por su calidad académica, frescura interpretativa y compromiso social, la Filarmónica surge del trabajo del Conservatorio Filarmónico de San Lorenzo, institución paraguaya que promueve la formación artística desde una perspectiva inclusiva y comunitaria.

Programación para todos los públicos

La agenda de la 4ª Fiesta del Teatro combina música, teatro y actividades participativas, con la presencia de elencos de Carlos Casares, Colón, Venado Tuerto, Santa Isabel, Murphy y propuestas locales.

Grilla completa – 4ª Fiesta del Teatro

Jueves 2 de octubre

21:00 h – Apertura con la Orquesta Filarmónica de San Lorenzo (Paraguay). Director: Elio Fleitas.

Sábado 4 de octubre

17:00 h – Clase abierta de Folklore

18:00 h – El Baúl de los Cuentos Prohibidos (Venado Tuerto) – Infantil

19:00 h – Las Graduadas en Escena – Coro Infantil del Centro Cultural

21:00 h – La Maldición de Ira Vamp (Carlos Casares)

22:00 h – Yo, el otro (María Teresa)

Domingo 5 de octubre

16:00 h – Taller abierto de juegos teatrales

17:00 h – Taller Comunal de Teatro Infantil (María Teresa) – Infantil

18:00 h – Un Mundo de Canciones (Colón, Buenos Aires) – Infantil

20:00 h – El viento es como el tiempo (María Teresa)

20:30 h – 31 x 42 (Santa Isabel)

22:00 h – Quienay (Murphy)

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal y serán con entrada libre y gratuita o a la gorra, fomentando el acceso abierto a la cultura. En paralelo, habrá una feria de artesanos y emprendedores.

Un espacio de encuentro y comunidad

“Queremos que esta fiesta siga creciendo como un espacio de encuentro, creación y disfrute colectivo. La llegada de la Filarmónica de Paraguay y la participación de elencos de toda la región hacen de esta edición una propuesta imperdible para toda la provincia”, destacó Daniela Varela, secretaria de Cultura de la Comuna.

De este modo, la Fiesta del Teatro en María Teresa se consolida como un referente cultural del sur santafesino, invitando a vecinos y visitantes a compartir tres jornadas de arte, música, historias y comunidad.



