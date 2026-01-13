María Teresa puso en marcha radares de control de velocidad en la Ruta Provincial 14

Desde el inicio de esta semana comenzaron a funcionar los radares de control de velocidad sobre la Ruta Provincial 14, en el tramo correspondiente al ejido urbano de María Teresa, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ordenar la circulación en uno de los accesos más transitados de la localidad.

La medida se inscribe en una política integral de prevención que la Comuna viene desarrollando en materia de tránsito y seguridad vial, orientada a reducir riesgos, prevenir siniestros y promover una conducción responsable, tanto para quienes atraviesan la localidad como para los vecinos que circulan diariamente por la zona.

Desde el gobierno local aclararon que el sistema no tiene fines recaudatorios. En ese sentido, informaron que los fondos que se generen a partir de las infracciones serán reinvertidos íntegramente en acciones de educación vial, campañas de concientización y mejoras vinculadas a la seguridad del tránsito.

La implementación de los radares se complementa con otras políticas públicas ya en marcha, entre ellas la Escuela de Manejo, un espacio de formación gratuito impulsado por la Comuna, destinado a fomentar conductores más conscientes, responsables y respetuosos de las normas de circulación.

Asimismo, se recordó que en este tramo de la Ruta Provincial 14 la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, por lo que se solicita a los conductores respetar los límites establecidos y prestar especial atención a la señalización vial existente.

La puesta en funcionamiento del sistema se enmarca en la normativa vigente y forma parte de una estrategia integral que apunta a cuidar la vida, disminuir la siniestralidad y fortalecer la convivencia vial dentro del ejido urbano.

Finalmente, desde la Comuna subrayaron la importancia de la responsabilidad individual al volante, remarcando que el respeto por las normas y la formación vial son pilares fundamentales para construir una comunidad más segura.