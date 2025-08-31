Fuego
Separador
María Teresa

María Teresa: Operativo provincial y familias evacuadas tras las intensas lluvias

Publicado el
María Teresa: Operativo provincial y familias evacuadas tras las intensas lluvias

La comuna de María Teresa informó que la situación en la localidad es “muy complicada”, aunque se trabaja de manera intensa y coordinada con Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, Defensa Civil y el Gobierno provincial. Hay familias evacuadas —ninguna con problemas de salud— y personal comunal y voluntarios trabajan desde la madrugada pese a que muchos tienen agua en sus propias viviendas.

Desde la comuna instaron a la población a comunicarse ante cualquier necesidad y dejaron los números de emergencia disponibles:

  • Bomberos Voluntarios: 15 664079

  • 15 56-7301

  • 15 32-1025

  • También pueden comunicarse con el presidente comunal: 15 54-0395

Las precipitaciones del fin de semana complicaron especialmente al sur provincial. En puntos como Arteaga, La Chispa y Christophersen los acumulados superaron los 270 milímetros en pocas horas y en varias localidades —entre ellas María Teresa— se reportó ingreso de agua en viviendas, lo que motivó un despliegue de asistencia.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, puso en marcha un operativo de asistencia en las localidades más afectadas. El subsecretario Daniel Basile señaló que, tras los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del Sistema de Alerta Temprana, se anticiparon lluvias intensas y se inició un trabajo preventivo con intendentes y presidentes comunales. Entre las acciones citadas están la preparación de equipos operativos, la distribución de generadores y motosierras, y tareas reforzadas de limpieza en puntos críticos para favorecer el escurrimiento del agua.

Trabajo interinstitucional y monitoreo

Según fuentes oficiales, la Provincia mantuvo comunicación permanente con los gobiernos locales y desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Igualdad y Desarrollo Humano para asistir a los municipios y comunas más afectadas. El monitoreo se concentra en el comportamiento del agua en zonas rurales, ya que el ingreso de agua desde el campo hacia las localidades obliga a actualizar mediciones y ajustar la respuesta en tiempo real.

Recomendaciones y cierre

Las autoridades locales y provinciales insisten en que la población ante cualquier necesidad se comunique a los teléfonos publicados y siga las indicaciones de Defensa Civil y de los bomberos. Desde la comuna expresaron además su agradecimiento a los bomberos y a los empleados comunales “que, a pesar de tener agua en sus propias casas, están trabajando sin descanso desde la madrugada”.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.3K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31 Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31
6.1K
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Subir