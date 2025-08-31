María Teresa: Operativo provincial y familias evacuadas tras las intensas lluvias

La comuna de María Teresa informó que la situación en la localidad es “muy complicada”, aunque se trabaja de manera intensa y coordinada con Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, Defensa Civil y el Gobierno provincial. Hay familias evacuadas —ninguna con problemas de salud— y personal comunal y voluntarios trabajan desde la madrugada pese a que muchos tienen agua en sus propias viviendas.

Desde la comuna instaron a la población a comunicarse ante cualquier necesidad y dejaron los números de emergencia disponibles:

Bomberos Voluntarios: 15 664079

15 56-7301

15 32-1025

También pueden comunicarse con el presidente comunal: 15 54-0395

Las precipitaciones del fin de semana complicaron especialmente al sur provincial. En puntos como Arteaga, La Chispa y Christophersen los acumulados superaron los 270 milímetros en pocas horas y en varias localidades —entre ellas María Teresa— se reportó ingreso de agua en viviendas, lo que motivó un despliegue de asistencia.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, puso en marcha un operativo de asistencia en las localidades más afectadas. El subsecretario Daniel Basile señaló que, tras los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del Sistema de Alerta Temprana, se anticiparon lluvias intensas y se inició un trabajo preventivo con intendentes y presidentes comunales. Entre las acciones citadas están la preparación de equipos operativos, la distribución de generadores y motosierras, y tareas reforzadas de limpieza en puntos críticos para favorecer el escurrimiento del agua.

Trabajo interinstitucional y monitoreo

Según fuentes oficiales, la Provincia mantuvo comunicación permanente con los gobiernos locales y desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Igualdad y Desarrollo Humano para asistir a los municipios y comunas más afectadas. El monitoreo se concentra en el comportamiento del agua en zonas rurales, ya que el ingreso de agua desde el campo hacia las localidades obliga a actualizar mediciones y ajustar la respuesta en tiempo real.

Recomendaciones y cierre

Las autoridades locales y provinciales insisten en que la población ante cualquier necesidad se comunique a los teléfonos publicados y siga las indicaciones de Defensa Civil y de los bomberos. Desde la comuna expresaron además su agradecimiento a los bomberos y a los empleados comunales “que, a pesar de tener agua en sus propias casas, están trabajando sin descanso desde la madrugada”.