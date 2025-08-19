María Teresa: Inscripción abierta para cursos gratuitos de oficios virtuales de la UNR

La Comuna de María Teresa, en acuerdo con la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), informó que se encuentra abierta la inscripción para una nueva convocatoria de cursos virtuales destinada a los vecinos de la localidad. La inscripción permanecerá abierta hasta el Martes 26 de agosto con cupos limitados.
Cómo inscribirse
Los interesados deben completar el formulario de Google disponible en forms.gle/dbs3VpuoRkYTu2q76
Para consultas telefónicas se dispone del número 15-50-5454, con atención de 7:00 a 13:00.
Certificación
Los cursos cuentan con certificación oficial de la UNR, según lo informado por la comuna. Debido a la limitada capacidad de las cursadas, desde la organización recomiendan completar la inscripción a la brevedad.
Oferta completa de cursos
Introducción al mantenimiento industrial
Carga horaria total: 40 horas · Duración: 8 semanas · Horario: miércoles de 14:00 a 16:00 y viernes de 11:00 a 13:00.
Higiene y seguridad: industrial y aplicada al mantenimiento
Carga horaria total: 84 horas · Duración: 3 meses · Horario: martes de 8:00 a 11:00 y viernes de 14:00 a 17:00.
Auxiliar asistente jurídico (Nivel inicial)
Carga horaria total: 48 horas · Duración: 12 semanas · Horario: jueves de 16:00 a 19:00.
Asistente de recursos humanos (Nivel inicial)
Carga horaria total: 25 horas · Duración: 12 semanas · Horario: miércoles de 18:30 a 20:00.
Impresión 3D
Carga horaria total: 24 horas · Duración: 8 semanas · Horario: miércoles de 18:00 a 20:00.
Diseño asistido por computadora — SolidWorks
Carga horaria total: 24 horas · Duración: 12 semanas · Horario: miércoles de 18:00 a 20:00.
E-Commerce (Nivel inicial)
Carga horaria total: 48 horas · Duración: 10 semanas · Horario: lunes de 19:00 a 21:00.
Gestión de redes sociales
Carga horaria total: 15 horas · Duración: 10 semanas · Horario: jueves de 17:30 a 19:00.
Comunicación digital para emprendedores: uso y manejo de herramientas de IA
Carga horaria total: 40 horas · Duración: 13 semanas · Horario: martes y jueves de 18:30 a 20:00.
Programación y simulación de torno CNC
Carga horaria total: 20 horas · Duración: 10 semanas · Horario: lunes de 19:30 a 21:30.
Microsoft Excel: inicial / intermedio
Carga horaria total: 64 horas · Duración: 4 meses · Horario: miércoles 19:00.
Auxiliar administrativo contable (Nivel inicial)
Carga horaria total: 48 horas · Duración: 4 meses · Horario: lunes y jueves 18:00 (a confirmar).
Fundamentos de Data Analytics
Carga horaria total: 48 horas · Duración: 2 meses · Horario: miércoles y viernes 17:00 (a confirmar).