María Teresa incorporó un tractor de última generación para fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales

Con una inversión superior a los $180 millones, la Comuna de María Teresa sumó a su parque de maquinarias un tractor Valtra BH 174 0km, de doble tracción, cabina full, 16 marchas y 180 HP. La adquisición fue posible gracias a la recaudación de la Tasa Rural Segmentada, un esquema que permite destinar recursos directamente al mantenimiento de los caminos rurales.



La presentación de la nueva unidad llega apenas unas semanas después de las intensas inundaciones que afectaron a buena parte de la zona sur de la provincia de Santa Fe. En aquella emergencia, se puso de manifiesto la necesidad de contar con equipos de primera calidad para dar una respuesta rápida y eficaz.

Según informaron desde la Comuna, gracias al trabajo coordinado y a la disponibilidad de maquinarias, fue posible recuperar en pocos días la transitabilidad de los caminos rurales, asegurando tanto la salida de la producción agropecuaria como la circulación de los vecinos.

«En una situación de crisis, como la que atravesamos recientemente, se vio la importancia de invertir de manera estratégica. Este nuevo tractor significa más prevención, más capacidad de respuesta y trabajo garantizado para el futuro», expresaron desde la administración comunal.

La incorporación de este tractor no solo refuerza las tareas de mantenimiento vial, sino que también se inscribe en una política de gestión que apunta a la inversión productiva con recursos locales. Con esta adquisición, la Comuna busca consolidar un esquema de previsión que permita responder de manera más ágil ante fenómenos climáticos y, al mismo tiempo, garantizar el desarrollo de la vida rural cotidiana.