María Teresa: Fábrica de Oportunidades para darle oficios a los vecinos y autoabastecerse

María Teresa, un pueblo que no deja de pensar en cómo ayudar a sus vecinos para mejorarles la calidad de vida y sobre todo, para darles más oportunidades de crecimiento personal.

Es por eso que desde la gestión encabezada por su presidente comunal, Gonzalo Goyechea, idearon una alternativa para que los habitantes de la localidad puedan contar con más herramientas a la hora de su desarrollo personal.

La propuesta fue denominada “Fábrica de Oportunidades” e iba a ser costeada exclusivamente con fondos comunales, hasta que, hace unos días, se conoció la noticia que María Teresa era una de las comunas y municipios beneficiados por “Municipios de Pie”, un programa lanzado por el Ministerio de Interior del Gobierno nacional para beneficiar a diferentes municipios y comunas del país en pos de favorecer obras y proyectos comunales. Los fondos que recibirá María Teresa, en gran parte, irán a la Fábrica de Oportunidades beneficiando a muchos vecinos.

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, explicó en qué consiste la idea de su Comuna: “La Fábrica de Oportunidades fue pensada para que sea un lugar que genere insumos de diferentes rubros que siempre necesitamos en la Comuna, como carpintería, herrería, electricidad, construcción, etc. y a su vez, a medida que producimos y generamos insumos que la Comuna y la población necesitan, creamos oficios para que los vecinos y vecinas tengan una formación; mientras van trabajando aprenden un oficio. En este contexto laboral complicado, logramos que tengan una herramienta más para conseguir un trabajo”. Destacando la perspectiva de género que rige los lineamientos del proyecto, pensado para incluir en pie de igualdad a vecinos y vecinas.

Consultado sobre la selección en el programa nacional “Municipios de Pie” y respecto al apoyo que recibieron, Goyechea aseguró que “para nosotros fue una alegría muy grande. Cuando pensamos la Fábrica de Oportunidades, la íbamos a llevar adelante con fondos propios, seguramente a otra velocidad y otro ritmo. Le comentamos la idea al diputado provincial Marcos Cleri, al que por suerte le gustó.

El diputado tenía conocimiento que se lanzaría el programa Municipios de Pie, que depende del Ministerio del Interior e iba a haber fondos para ayudar y apuntalar a diferentes comunas y municipios con una visión federal. Tuvimos la suerte que de alrededor de 2.400 municipios que hay en la República, desde Municipios de Pie seleccionaron a 100 comunas, y entre ellas estuvo María Teresa” destacó.

Seguidamente, Goyechea hizo hincapié sobre la ubicación que tendrá esta importante iniciativa en María Teresa, a lo que subrayó: “Tenemos dos galpones del ferrocarril; uno que lo está usando la Cooperativa de Trabajo. Allí hay una herrería donde se fabrican los postes para el alumbrado público; ahí también fabricamos adoquines, ladrillos block y tubos de desagües. Eso también va a estar dentro de la Fábrica de Oportunidades, ahí adentro también va a haber pasantes, trabajadores y trabajadoras que van a ir aprendiendo un oficio y le vamos a agregar mobiliarios públicos, con un diseño contemporáneo. Después tenemos el otro galpón que está frente a la radio pública y que no se está usando. Hay vamos a organizar la carpintería, la herrería y una parte eléctrica, en la que vamos a cambiar las carcasas de la iluminación pública halógena por luces led”.

Por último, y sobre los motivos centrales que lo llevaron a creer y crear la Fábrica de Oportunidades, Gonzalo Goyechea indicó: “Estamos obsesionados con la idea de generar oficios porque estamos preocupados. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras de 18 años que ingresan a la Comuna como trabajadores eventuales y a tareas que no son calificadas y a los que no podemos calificar. Por ahí pasan varios años en la misma tarea, o haciendo zanjeo, o recolección de ramas, etc. Creemos fundamental darles la oportunidad a estos jóvenes que tengan la posibilidad de conseguir trabajo, ya sea dentro de la Comuna o en la parte privada, pero para eso hay que calificarlos y darles herramientas de conocimiento. También estamos generando pasantías; nosotros le ofrecemos por ejemplo, a un taller mecánico, que un trabajados eventual de la Comuna vaya a trabajar a su taller, nosotros durante seis meses le pagamos el salario y el seguro. Como contrapartida, el dueño del taller mecánico tiene que enseñarle el oficio”.

Quienes tendrán un papel fundamental en esta realización de María Teresa son los profesionales, docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Rosario con quienes están trabajando en conjunto para darle vida al proyecto.

Al respecto, Pedro Farrosini, arquitecto y profesor de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador operativo de la carrera de Diseño Industrial, señaló que: “La visita a María Teresa surge por varios motivos. En primer lugar, la voluntad del Rector, Franco Bartolacci, de ofrecer la Universidad Nacional de Rosario como consultora autorizada en términos técnicos para la resolución de problemas de comunas y municipios de la zona del área de influencia de Rosario, específicamente en la carrera de arquitectura a través del Vicedecano, Jorge Lattanzi que a través de una agrupación estudiantil que se llama ‘La Dominó’, la idea fue comenzar a recolectar estudiantes que vienen a Rosario a estudiar con sus lugares de origen, haciendo una especie de plan arraigo, devolviendo un poco los talentos que muchas veces importamos a Rosario de estos municipios y comunas”.

Respecto a los complicados desafíos que presentan los pueblos y ciudades de nuestro sur provincial, el representante de la UNR subrayó: “A nosotros nos encuentra muchas veces en una consulta técnica bastante más compleja de lo que en un momento sospechamos que podríamos asistir; esperamos en líneas generales dar las respuestas técnicas que esperamos”.

Consultado sobre las dificultades a resolver en las comunas y municipios de la Provincia, el arquitecto indicó: “En cuanto a problemas a resolver hay de índole diseño industrial y también de arquitectura-urbanismo, que son temáticas que corren en paralelo. En términos urbanísticos, vemos que hay problemáticas en el modo de organización o de trazar una línea organizadora general; también hay problemas de índole infraestructural, que se pueden resolver. Vemos en líneas generales la necesidad de tener una dirección, de que haya un plan general para tener una estrategia clara”.