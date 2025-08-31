María Teresa: Emergencia por anegamientos tras más de 200 milímetros en 24 horas

La Comuna de María Teresa informó que la localidad se encuentra en situación de emergencia como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en las últimas 24 horas, que superaron los 200 milímetros y provocaron el anegamiento de gran parte del pueblo.

Según el parte oficial, actualmente hay más de 25 personas evacuadas; algunas permanecen alojadas en la Residencia de Adultos Mayores y en el hospital local, mientras que decenas de vecinos fueron trasladados a casas de familiares. Las operaciones de rescate se iniciaron a las 4 de la mañana y continúan de manera ininterrumpida gracias al trabajo conjunto de la Comuna, Defensa Civil, los Bomberos Voluntarios de la localidad y de la región, y el Gobierno de la Provincia.

Aunque las autoridades señalan que el agua comenzó a retirarse de forma leve, el ingreso constante desde campos aledaños mantiene la situación de emergencia. En ese marco, se están evaluando medidas para restablecer el suministro eléctrico de forma sectorizada y para proteger a las personas que mantienen agua en sus viviendas.

La Comuna advirtió además que la planta potabilizadora quedó bajo agua, lo que genera problemas en el abastecimiento de agua potable y obliga a adoptar medidas provisionales hasta su normalización.