María Teresa: Continúa la lucha por el cierre de la Escuela de Enfermería

Profesionales egresadas de la tecnicatura realizaron una carpa sanitaria en Venado Tuerto para visibilizar el reclamo y defender la continuidad de la formación en salud en la localidad.

La comunidad de María Teresa continúa manifestando su preocupación y su reclamo ante la decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe de no dar continuidad a la Tecnicatura Superior en Enfermería que se dictaba en la localidad a través de una extensión áulica del Colegio Superior Nº 50 de Rufino. La medida generó un fuerte malestar entre estudiantes, profesionales y vecinos de la región.

En ese marco, durante la inauguración de la nueva pista de atletismo en Venado Tuerto, un grupo de enfermeras profesionales egresadas de la tecnicatura que funcionaba en María Teresa decidió llevar adelante una carpa sanitaria, donde brindaron atención a vecinos y aprovecharon la oportunidad para visibilizar el reclamo por la continuidad de la carrera.

La iniciativa buscó llamar la atención sobre el impacto que tendría el cierre de esta propuesta educativa en toda la región. La tecnicatura permitía que jóvenes y adultos pudieran formarse en el área de la salud sin tener que trasladarse a otras ciudades, algo clave para muchas familias del interior. La carrera, que tiene una duración de tres años, venía funcionando en la localidad como extensión educativa y ya había formado a varias promociones de profesionales de enfermería.

Una oportunidad que cambia vidas

Durante la jornada, varias de las profesionales compartieron su experiencia personal y destacaron la importancia que tuvo la carrera en su desarrollo laboral y familiar.

“Defender la educación también es defender la salud de nuestra comunidad”, expresó Macarena, una de las enfermeras presentes en la carpa sanitaria.

Belén, otra de las profesionales egresadas, relató cómo la existencia de la carrera en la localidad fue determinante en su historia personal.

“Si la Escuela de Enfermería no hubiera estado en nuestro pueblo, hoy no sería enfermera. Soy mamá, trabajo, y en su momento viajar a otra ciudad para estudiar no era una posibilidad real”, contó.

Según explicó, la tecnicatura le permitió capacitarse sin tener que abandonar su familia ni su trabajo, algo que para muchas personas del interior representa la única posibilidad concreta de acceder a estudios superiores.

Un reclamo que crece en la región

La decisión de la Provincia de no habilitar nuevas inscripciones para el ciclo lectivo 2026 fue cuestionada por autoridades locales y por distintos actores educativos, quienes consideran que la medida representa un retroceso en el acceso a la educación superior en pequeñas localidades.

De hecho, para el nuevo ciclo lectivo ya se habían registrado más de 15 personas interesadas en comenzar la carrera, a pesar de que la difusión de la propuesta había sido limitada.

En este contexto, el reclamo de María Teresa no se limita únicamente a una institución educativa: para muchos vecinos se trata de defender una oportunidad de formación, trabajo y desarrollo local vinculada al sistema de salud.

“La educación transforma vidas. Y en las pequeñas localidades, más que nunca, tiene que estar cerca”, remarcaron las profesionales durante la jornada.

Porque para la comunidad, cerrar la Escuela de Enfermería en María Teresa no significa solamente cancelar una carrera: significa cerrar oportunidades y limitar el futuro de muchos jóvenes y trabajadores de la región.