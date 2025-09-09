Fuego
María Teresa

María Teresa: Comenzaron los trabajos de reconstrucción de caminos rurales

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad, junto a la Comuna de María Teresa, puso en marcha un plan de reconstrucción de los caminos rurales de la localidad, gravemente afectados por el reciente temporal que azotó la región.

En diálogo con Leguas Noticias, el subdirector de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, brindó detalles sobre el operativo. “Hoy primero fuimos a recorrer los caminos, las partes más afectadas, y después nos reunimos en la Comuna para acordar un cronograma de trabajo conjunto. La Comuna va a aportar toda la maquinaria que tiene y nosotros colaboraremos con camiones volcadores para trasladar tierra en los lugares donde se socavó”, explicó.

Según describió, en varios sectores el agua arrasó con la superficie de los caminos, dejándolos “prácticamente borrados”. Para avanzar en la recuperación, la semana próxima se sumará una motoniveladora y una retroexcavadora que será trasladada desde el norte provincial, con el objetivo de permanecer al menos siete días en la zona.

“Queremos recuperar la transitabilidad de las rutas provinciales de calzada natural y, en paralelo, avanzar en la firma de un convenio para aportar piedra en algunos tramos críticos. Eso permitirá consolidar los caminos y evitar que en un futuro vuelvan a socavarse con tanta facilidad”, señaló Gianetti.

Desde el Gobierno de Santa Fe remarcaron que la consigna es clara: “acompañar siempre a todos los gobiernos locales”, especialmente en situaciones de emergencia como la que atraviesa María Teresa.

