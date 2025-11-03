María Teresa celebró a los primeros egresados de la Escuela de Manejo Comunal

La localidad de María Teresa, en el sur de la provincia de Santa Fe, dio un nuevo paso en materia de formación ciudadana y seguridad vial con la entrega de certificados a las primeras 21 personas que completaron la Escuela de Manejo Comunal, una iniciativa impulsada por la gestión local en el marco del programa María Teresa Participa.

El acto se realizó ayer por la tarde y tuvo como protagonistas a vecinos y vecinas que, con esfuerzo y dedicación, finalizaron el proceso de capacitación teórico–práctico para aprender a conducir de manera segura y responsable. Desde la Comuna destacaron que este logro representa “un avance enorme para la comunidad”, ya que muchos de los inscriptos iniciaron el curso con miedo al volante, pocas herramientas o ninguna experiencia previa.

«Esta propuesta nació escuchando una demanda concreta de nuestra comunidad y transformándola en una política pública real: formar conductores responsables y mejorar la seguridad vial», señalaron desde la administración comunal.

La Escuela de Manejo Comunal se creó a partir de los encuentros participativos que desarrolla el gobierno local, donde vecinos y vecinas plantearon la necesidad de contar con un espacio accesible y profesional para aprender a manejar. El objetivo central es generar conductores formados, responsables y conscientes, reduciendo riesgos y fortaleciendo la cultura del respeto en la vía pública.

Este programa, que ya cuenta con casi 200 personas inscriptas, continuará desarrollándose con nuevos grupos de formación en los próximos meses, consolidando a María Teresa como referencia regional en materia de educación vial y participación ciudadana.