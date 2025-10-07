María Teresa celebra la diversidad cultural con un Festival Internacional de Danza

La localidad se prepara para vivir una noche única el próximo jueves 9 de octubre, víspera de feriado. El Centro Cultural Comunal será sede del Festival Internacional de Danza, con artistas de varios países y ballets regionales que llenarán el escenario de color, tradición y diversidad.

Este jueves 9 de octubre, víspera de feriado, el Centro Cultural Comunal será escenario de una de las propuestas culturales más esperadas del año: el Festival Internacional de Danza, un encuentro que invita a celebrar la diversidad cultural a través del arte y la tradición.

Desde las 21 horas, el espacio cultural del pueblo se vestirá de gala para recibir a artistas provenientes de Bolivia, Colombia, Guatemala, Panamá y Polonia, quienes compartirán sobre el escenario un espectáculo lleno de color, música, historia y raíces.

La iniciativa, impulsada por el Taller de Folklore del Centro Cultural Comunal y la Comuna de María Teresa, busca acercar al público a distintas expresiones culturales del mundo, promoviendo el intercambio artístico y el valor de la diversidad como un puente entre pueblos. «Este festival nos permite viajar por el mundo sin salir de nuestro lugar, reconociendo en cada danza la identidad y la historia de cada país», expresó Danieila Varela, secretaria de cultura comunal.

Además de las delegaciones internacionales, el festival contará con la presentación de destacados elencos y grupos de danza de la región:

Taller de Tango y Folklore de la Comuna de María Teresa

Escuela de danza Soñar con los Pies, de María Teresa

de María Teresa La Estrellita de Teodelina , a cargo de la profesora Morena Herrera

, a cargo de la profesora Morena Herrera Ballet Isabelense, de Santa Isabel

de Santa Isabel La Marrupeña de Santa Isabel

de Santa Isabel Ballet Maikan Sumaj de Rojas, Buenos Aires

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5000 y pueden adquirirse en el comercio de Flamini (para quienes son de María Teresa) o reservando al 03462 15 59-1442. Además, durante la jornada habrá servicio de buffet, para que el público pueda disfrutar de una noche completa.

El Festival Internacional de Danza se proyecta como una cita imperdible no solo para los vecinos de María Teresa, sino también para visitantes de toda la región que quieran disfrutar de un espectáculo artístico diferente, en la que el folclore y la danza se convergen en un propio lenguaje universal.