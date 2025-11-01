María Teresa: Avanzan las obras de reasfaltado y ordenamiento vial en calle Sáenz Peña

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, informó sobre el importante avance de las obras viales en el sector de calle Sáenz Peña, una zona donde confluyen seis calles en pocos metros: Sáenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios, Calle 2, Pedro Loretto y Héroes de Malvinas. Se trata de un punto clave del tránsito local, que además cuenta con un paso a nivel en el medio, lo que genera una alta complejidad en la circulación.

A partir de los encuentros realizados en el marco de Participación Ciudadana, surgió la necesidad de ordenar el tránsito en esta área neurálgica del pueblo. En ese contexto, la Comuna ejecuta una serie de trabajos que incluyen la construcción de una nueva rotonda, un cantero central, la renovación de la iluminación y la señalización vial en el sector conocido como Pueblo Nuevo.

De manera complementaria, Goyechea anunció el desarrollo de la nueva playa de camiones comunal, que permitirá trasladar la actual y limitar el tránsito pesado por Calle 2, además de organizar con divisorios la circulación en el área del Pueblo Viejo (Calle 2, Pedro Loretto y Héroes de Malvinas).

El presidente comunal destacó que, además del reordenamiento vehicular, el reasfaltado era una necesidad urgente debido al deterioro de la calzada: “Ya estaban apareciendo grietas y baches”, señaló.

Finalmente, anticipó que el plan contempla también un embellecimiento del lugar, que será presentado próximamente y buscará poner en valor uno de los espacios más transitados de la localidad.