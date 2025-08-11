María Teresa: A los 77 años Elda Chiecchio se recibió de abogada y es ejemplo de superación

En una historia de perseverancia y vocación por el aprendizaje, Elda Chiecchio se convirtió en la primera profesional universitaria egresada del Polo Educativo de la comuna de María Teresa. A los 77 años, finalizó la carrera de Abogacía, que cursó a través de la oferta virtual de la UNCAUS, cerrando así un camino iniciado en marzo de 2018 y concluido el 16 de julio de 2025.

“Comencé mis estudios en marzo de 2018 y los finalicé el 16 de julio de 2025. Antes pintaba, cosía y decoraba tortas, pero buscando otras formas de mantener mi mente activa, llegué a la carrera de Abogacía que la Comuna ofrecía a través de la UNCAUS virtual”, contó Elda con una sonrisa que mezcló orgullo y emoción.

El trayecto no estuvo exento de dificultades: la pandemia generó casi un año de retraso por problemas administrativos, y Elda tuvo que afrontar además desafíos personales. “Enfrenté y superé desafíos personales que me hicieron desarrollar una gran fortaleza. La discapacidad no limita la capacidad de aprender ni de triunfar”, aseguró la nueva profesional.

Con la experiencia acumulada a lo largo de otras etapas formativas —había cursado materias vinculadas a veterinaria y agronomía en Buenos Aires, y se recibió como profesora de decoración de tortas y artesanías en azúcar—, Elda destacó el valor de la educación a distancia. “Es una excelente opción para quienes no pueden hacerlo presencialmente. Hay flexibilidad de horarios, se puede estudiar desde casa y hoy existen muchas carreras disponibles online. Nunca es tarde para aprender”, recomendó.

La flamante abogada resaltó también el rol del entorno en su logro: “Su aliento fue un pilar fundamental cuando mi fuerza flaqueaba. Hoy puedo decir con orgullo que, con perseverancia, todo es posible”.

En reconocimiento a su esfuerzo, la Comuna de María Teresa la recibió en la sede comunal con un desayuno y la entrega de un presente. El acto contó con la presencia del presidente comunal, Gonzalo Goyechea; la vicepresidenta comunal, Danisa Perotti; y la responsable educativa, Claudia Giachello, quienes elogiaron su ejemplo de superación y compromiso con la educación.

La historia de Elda Chiecchio se erige como un recordatorio: la edad no es un límite para quien decide estudiar y perseguir un sueño.