Leo Calaianov: La solidaridad y la unión son la base para que María Teresa salga adelante

El diputado provincial Leo Calaianov visitó la localidad de María Teresa, donde destacó la fortaleza de sus instituciones y de toda la comunidad en el proceso de recuperación tras las recientes inundaciones.

Durante la recorrida, el legislador se reunió con los Bomberos Voluntarios y con las comunidades educativas de la Escuela Primaria N°6225 Elisa Alvear de Bosch y de la Escuela Rural N°6253 José de San Martín de Runciman, que tuvieron un rol clave en los momentos más difíciles y hoy siguen sosteniendo el entramado social.

“María Teresa demostró una vez más que la educación, la solidaridad y la unión son valores esenciales que fortalecen a una comunidad. Lo vivido fue muy duro, pero la respuesta colectiva fue admirable y merece todo nuestro acompañamiento”, expresó Calaianov.

El diputado resaltó la necesidad de seguir impulsando un trabajo conjunto con las instituciones locales y regionales, para consolidar la recuperación y reforzar los lazos de solidaridad.

“Estas experiencias nos enseñan que con organización, compromiso y empatía se pueden superar las adversidades. María Teresa es un ejemplo de fuerza colectiva que trasciende a toda la región”, concluyó.