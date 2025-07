La senadora Di Gregorio convoca a un reclamo regional por las rutas nacionales

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional a los constantes reclamos por el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el sur santafesino, la senadora provincial Leticia Di Gregorio convocó a un encuentro masivo para el próximo sábado 2 de agosto, con el objetivo de que el pedido siga vigente y no quede en el olvido. Se trata de un reclamo histórico que hoy adquiere mayor urgencia ante el deterioro extremo de los corredores viales.

Di Gregorio explicó que la concentración será a las 14 en la rotonda de las rutas nacionales 8 y 33, en Venado Tuerto, un punto simbólico ya que ambas vías forman parte del reclamo central y se encuentran en un estado crítico. Bajo el lema “No abandonemos el reclamo por la 33, la 7 y la 8”, la manifestación buscará llamar la atención del Gobierno nacional y exigir una solución concreta.

El encuentro incluirá la firma de un petitorio colectivo que será enviado al presidente Javier Milei, donde se expresa la gravedad de la situación y se demanda la inmediata intervención. “Estamos ante una emergencia vial que pone en riesgo la vida de todos los que circulamos por estas rutas. Los enormes baches, la escasa iluminación, la falta de señalización y las banquinas invadidas por malezas son una amenaza permanente”, señaló la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

El documento que se elevará al Ejecutivo nacional advierte que el estado actual de las rutas 33, 8 y 7 constituye una violación al derecho constitucional a transitar por caminos seguros. Además, recuerda que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar las condiciones mínimas para la seguridad vial. “Exigimos que se realicen las tareas de reparación, bacheo, repavimentación y mantenimiento mientras se define el futuro concesionario. No podemos esperar más”, insistió Di Gregorio.

La legisladora recordó en que este reclamo no es nuevo: “Hace años que pedimos por estas obras y no vamos a detenernos. Nuestra región necesita rutas seguras para producir, para conectar y para vivir. La lucha sigue en pie para concretar la Autopista Rufino-Rosario sobre la Ruta 33. No vamos a abandonar este sueño colectivo”, cerró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.