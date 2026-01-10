La Provincia entregó 18 nuevas camionetas policiales para el Departamento General López

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó este viernes 9 de enero en Venado Tuerto la entrega de 18 camionetas Chevrolet Montana 0 kilómetro especialmente equipadas para tareas de patrullaje, que fueron asignadas a la Unidad Regional VIII de Policía, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad operativa en todo el departamento General López.

El acto se desarrolló en el Parque Municipal General Manuel Belgrano y fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, intendentes y representantes de las fuerzas de seguridad.

Estas unidades forman parte de las 720 camionetas adquiridas por el Gobierno provincial mediante licitación pública, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, con una inversión total que supera los 32 mil millones de pesos.

Distribución en la región

De las 18 unidades entregadas:

Siete fueron asignadas a Venado Tuerto : Cuatro para el Comando Radioeléctrico Una para cada una de las comisarías 2°, 12° y 14°

El resto se distribuyó en las localidades de Cafferata, Labordeboy, Wheelwright, Aarón Castellanos, Christophersen, Diego de Alvear, Elortondo, Murphy, Hughes, Firmat, y una unidad destinada a la Agrupación Unidades de Orden Público (AUOP).

Luego de los discursos, se realizó la entrega simbólica de llaves a los jefes de las dependencias policiales, entre ellos el jefe de la Unidad Regional VIII, Luis Maldonado, quien participó del acto en Venado Tuerto.

Seguridad como prioridad

Durante su intervención, el ministro Cococcioni subrayó que la seguridad constituye la prioridad número uno del Gobierno provincial, remarcando que la adquisición de estos móviles fue posible gracias al esquema de compras directas habilitado por la Ley de Emergencia en Seguridad.

“Para que la gente pueda disfrutar de los espacios públicos hay un trabajo silencioso de la policía que se realiza día y noche. Para eso hay que darle herramientas concretas, como esta compra de patrulleros”, señaló el funcionario.

Por su parte, el intendente Leonel Chiarella destacó el impacto de la labor policial en la recuperación de la convivencia urbana y recordó los avances en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad, entre ellos el derribo de búnkeres vinculados a la venta de estupefacientes.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, valoró el rol del Poder Legislativo en la sanción de normas que permitieron avanzar en políticas de seguridad y dotar de equipamiento a las fuerzas policiales.

Autoridades presentes

Además de Cococcioni, participaron del acto la ministra de Salud Silvia Ciancio; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; los diputados Sofía Galnares y Leo Calaianov; la secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani; y el coordinador regional de Seguridad, Nahuel Pasquinelli, entre otros funcionarios provinciales y municipales.