La educación debe estar cerca: Santa Isabel y María Teresa cuestionan el cierre de carreras terciarias

Los intendentes Pablo Giorgis y Gonzalo Goyechea compartieron una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la decisión provincial de discontinuar ofertas de educación terciaria que se dictaban en ambas localidades. Lejos de plantearlo únicamente como una diferencia administrativa, los mandatarios describieron la situación como un retroceso profundo para el desarrollo regional y para las posibilidades concretas de cientos de vecinos que encontraban en la cercanía una oportunidad real de estudiar.

En Santa Isabel dejó de dictarse la tecnicatura en Seguridad e Higiene. En María Teresa no se abrirá la inscripción para un nuevo grupo de Enfermería, carrera que funcionaba como extensión de la escuela con sede en Rufino. Los cursos avanzados continuarán hasta su finalización, pero la falta de nuevos ingresos implica que en pocos años dejarán de existir egresados formados en esas sedes.

Giorgis abrió el encuentro con un mensaje atravesado por la idea de pérdida. “Es un gran dolor que nos acontece desde hace ya un tiempo y tiene que ver con oportunidades que pierde nuestra gente”, afirmó. Recordó que la misión de un gobierno local es generar condiciones para que los habitantes puedan proyectar su vida en el lugar donde nacieron o eligieron vivir. “Trabajamos todos los días para que tengan la posibilidad de quedarse en el pueblo y acceder a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda”, señaló.

El intendente isabelense subrayó que la tecnicatura había sido la primera experiencia terciaria en la historia de la localidad y que su sola presencia modificó expectativas. Remarcó que no sólo permitió el acceso a jóvenes recién egresados del secundario, sino también a adultos que jamás se habían imaginado volviendo a estudiar. “Había amas de casa, trabajadores, personas con otras responsabilidades. Por tener la herramienta ahí pudieron intentarlo”, describió.

Los resultados, dijo, fueron significativos para la escala de la comunidad: comenzaron 30 alumnos y terminaron 14. “Para un pueblo es muchísimo”, insistió. La crítica más dura estuvo dirigida a la forma en que se resolvió la discontinuidad. “De golpe y porrazo, sin previo aviso y sin ningún tipo de explicación, se decidió bajar la carrera”, expresó.

Giorgis también vinculó el episodio con el esfuerzo financiero que realizan los municipios y comunas en materias que no les son propias. Enumeró colaboraciones habituales en mantenimiento escolar, apoyo administrativo, salud, seguridad y becas. “Ponemos recursos permanentemente para acompañar. Cuando logramos algo tan importante, lo quitan”, resumió, visiblemente molesto.

En el mismo sentido, afirmó que la medida contradice los discursos de descentralización y federalización que suelen repetirse en el plano político. Desde su perspectiva, acercar educación superior al interior profundo es una manera concreta de equilibrar desigualdades históricas.

Cuando tomó la palabra, Goyechea amplió el foco hacia el modelo de desarrollo que impulsa para María Teresa. Explicó que, por su ubicación geográfica y su estructura productiva, el crecimiento local está ligado a los servicios vinculados al cuidado de las personas. En ese marco, la carrera de Enfermería era estratégica.

“Sabemos que no van a venir grandes fábricas. Entonces pensamos hacia dónde tiene que ir el pueblo y creemos en la industria del cuidado”, sostuvo. Recordó que la formación permitió que varias trabajadoras se profesionalizaran y que eso repercutió directamente en la calidad de atención de instituciones emblemáticas como la residencia de adultos mayores y el centro de día Magnolia. “Mejoró la vida de los residentes y también el ingreso de quienes se capacitaron”, afirmó.

El intendente relató que, tras haber conversado con autoridades provinciales sobre esa mirada, meses más tarde se encontró con la noticia de que no habría nuevo ingreso. Según explicó, se enteró por comentarios de docentes y coordinadores. “No hubo una comunicación formal. Eso es lo que más duele”, señaló.

A partir de allí comenzó una serie de gestiones. Goyechea contó que planteó alternativas frente a los argumentos que le transmitieron: la cantidad de inscriptos y la procedencia de algunos profesores. “Había 15 anotados con difusión cero. Si el problema eran los viáticos, nos hacíamos cargo nosotros”, aseguró.

Pese a esas propuestas, la apertura no avanzó. La opción de reemplazar la carrera por cursos más breves tampoco lo conformó. Para el mandatario, el salto cualitativo que implica un título profesional es irremplazable y genera transformaciones duraderas tanto en los servicios como en la economía familiar.

En un tramo especialmente enfático, el intendente remarcó que gratuidad no es sinónimo de accesibilidad. Recordó que, cuando la oferta llegó al pueblo, se anotaron numerosas personas de más de 20 años que no habían podido estudiar al terminar el secundario porque trasladarse era imposible. “Eso cambió vidas”, reiteró.

La eventual necesidad de volver a viajar a otras ciudades reinstala, según coincidieron ambos, barreras económicas difíciles de superar. Para muchos aspirantes, recorrer decenas de kilómetros todos los días o mudarse significa directamente renunciar al proyecto.

Los intendentes señalaron que la decisión no impacta sólo en sus distritos, sino en una amplia región que encontraba allí un punto intermedio para formarse. En ese sentido, insistieron en que la discusión excede cualquier pertenencia partidaria.

Finalmente, confirmaron que continuarán buscando instancias de diálogo con el ejecutivo provincial y con legisladores de distintos bloques para intentar revertir la medida. Reconocieron que el calendario juega en contra, pero afirmaron que la obligación es agotar todos los caminos.

“Estamos defendiendo oportunidades para nuestros vecinos”, coincidieron. La definición resume el espíritu de un reclamo que, más allá de la coyuntura política, se apoya en la convicción de que la educación cercana es una condición indispensable para que el interior pueda crecer sin expulsar a su gente.