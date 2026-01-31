La cuarta luna de A Todo Pulmón promete una noche a puro ritmo en Santa Isabel

Este domingo 1 de febrero, el festival A Todo Pulmón continúa celebrando sus 25 años con la cuarta luna de su edición aniversario en Santa Isabel. La propuesta tendrá lugar en el Predio 8 de Febrero, desde las 20:30, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá una noche de música, danza y encuentro popular, con el cierre a cargo de La Contra.

La Fiesta Provincial de la Diversidad Musical, organizada por el Gobierno de Santa Isabel, vuelve a reunir a artistas locales y regionales en una grilla variada, pensada para disfrutar en familia y con amigos, y para reafirmar el valor de la cultura popular y la identidad de la comunidad.

Grilla de la cuarta luna

Ballet ATP

¿De qué va esto?

Alma Viajera

Escuela de Danzas Club Belgrano

Martín Piñol y Los Jaimes

Yoni Jurado

Y el cierre con La Contra

Con un recorrido por distintos estilos y expresiones culturales, A Todo Pulmón se consolida como una de las fiestas populares más convocantes de la región. La cuarta luna promete ritmo, baile y un clima festivo que invita a ser parte de una noche especial en el marco de los 25 años del festival.