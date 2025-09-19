Jugando Juntos: Di Gregorio impulsa un programa de juegos inclusivos en las plazas de la región

La senadora provincial Leticia Di Gregorio lanzó el programa “Jugando Juntos: que nadie se quede afuera”, una iniciativa destinada a que las localidades del departamento General López puedan contar al menos con un espacio público equipado con juegos inclusivos.

La propuesta busca garantizar que niños con discapacidad puedan disfrutar de las plazas y parques en igualdad de condiciones, en un trabajo articulado entre la legisladora y las comunas de la región.

En esta primera etapa, Di Gregorio donará los juegos para una plaza o parque por localidad, priorizando aquellas comunidades donde existan mayores necesidades de accesibilidad. Además, el Vivero Departamental acompañará con la entrega de árboles y plantas para embellecer y forestar los espacios.

“Estamos convencidos de que el derecho a jugar y a compartir el espacio público debe estar garantizado para todos los chicos, sin importar sus limitaciones físicas. Queremos que cada plaza sea un lugar de encuentro, integración y disfrute”, señaló la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

La iniciativa se complementa con el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por la legisladora Rosana Bellatti, denominado Programa de Equipamiento Urbano Accesible y Juegos Adaptados para la Integración de Personas con Movilidad Reducida y con Discapacidad Visual. La senadora Di Gregorio anunció que acompañará esta propuesta en la Cámara Alta para que pueda transformarse en ley y asegurar su alcance en todo el territorio santafesino.

“Es un paso muy importante para fomentar la inclusión y avanzar hacia una sociedad más justa. Desde el Senado vamos a respaldar este proyecto de ley y, al mismo tiempo, vamos a dar el ejemplo con hechos concretos en nuestras comunas”, remarcó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.