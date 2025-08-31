Intendentes y presidentes comunales reclaman respuestas urgentes para María Teresa

Mandatarios locales de Vamos Santa Fe piden al Gobierno Provincial y Nacional declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe para asistir a la comunidad.

Intendentes y presidentes comunales de la región manifestaron su solidaridad con la localidad de María Teresa ante la grave crisis hídrica que atraviesa y exigieron respuestas inmediatas de los gobiernos provincial y nacional.

Entre los firmantes se encuentran Pablo Corsalini (Pérez), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Julián Virgnatti (Arteaga) y José López (Pavón), quienes coincidieron en la necesidad de declarar de manera urgente la Emergencia Climática y de Catástrofe, a fin de garantizar recursos y medidas concretas que permitan asistir a los vecinos afectados.

“Estamos frente a una situación crítica que requiere del acompañamiento inmediato del Estado en todos sus niveles. No se trata solo de paliar la emergencia, sino de cuidar a las familias que hoy están atravesando momentos muy difíciles”, expresó el comunicado.

Los mandatarios expresaron que la prioridad es proteger la vida y la seguridad de los vecinos de María Teresa, al mismo tiempo que se planifican acciones para la recuperación de la localidad.