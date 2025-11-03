Hughes: Un sujeto fue aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad

En horas de la noche del domingo 2 de noviembre, personal policial de la localidad de Hughes intervino en un incidente que culminó con la aprehensión de un hombre acusado de atentado y resistencia a la autoridad.

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados se encontraban patrullando la zona cuando advirtieron una pelea entre varios individuos. Al intentar disuadir la confrontación, uno de los involucrados desobedeció las órdenes impartidas por los agentes y adoptó una actitud agresiva hacia ellos.

Durante el procedimiento, al momento de ser reducido, el sujeto cayó junto a una agente policial, quien resultó con lesiones leves. Finalmente, el hombre fue controlado mediante el uso de la fuerza mínima necesaria y trasladado a la sede policial.

La Fiscalía en turno dispuso que tanto el aprehendido como la efectiva lesionada fueran examinados en el SAMCo local, y que se le forme causa al individuo por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.