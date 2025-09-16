Hughes: Seis empresas presentaron ofertas para la construcción del Gasoducto

La localidad de Hughes dio un paso trascendental hacia su desarrollo energético e industrial con la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 07/25 para la construcción del Gasoducto Hughes, una obra largamente esperada que permitirá abastecer de gas natural a la comunidad y potenciar su entramado productivo.

En el marco del Plan de Gasoductos para el Desarrollo, la obra ha realizarse contempla una extensión total de 16 kilómetros, compuesta por 15,4 km de cañería de 6 pulgadas y 580 metros de 3 pulgadas, con una Estación Reguladora de Presión (ERP) de 60/15/1,5 bar y una capacidad de diseño de 5.200 m³/h, con un presupuesto oficial de $2.008.529.533. En una primera etapa, el suministro estará orientado al Frigorífico Black Bamboo, el Centro Agropecuario Modelo (CAM), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la aceitera Ser Agro. En su etapa final, el gasoducto abastecerá a toda la localidad de Hughes. El comitente de la obra es Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM (Enerfe).

Una jornada histórica para Hughes

Durante la ceremonia, el presidente comunal Mauricio Donati destacó la trascendencia del momento: “La verdad que estamos muy contentos porque hoy nos toca un tema imprescindible para el desarrollo de nuestro pueblo. Durante muchos años se habló de esto y hoy estamos ante la oportunidad de apertura de sobres del Gasoducto Hughes. El 16 de septiembre de 2025 va a quedar marcado en la historia de nuestro pueblo, porque sin duda, a partir de esto, va a impactar en el desarrollo industrial de Hughes, mejorando la producción de nuestras industrias y permitiéndonos soñar con nuevas oportunidades. Y también, está en nosotros continuar con el desarrollo de la obra para mejorar la calidad de vida de cada vecino.”

Las ofertas presentadas

Un total de seis empresas participaron en la licitación, presentando sus propuestas económicas:

DEL LITORAL S.A. : $2.999.951.576,82 (IVA incluido).

INARTECO S.A. : $3.367.463.411,32 (IVA incluido).

ICEO S.A. : $3.798.265.098,19 (IVA incluido).

TECSA S.A. – ACLADE S.R.L. UTE : $2.258.939.843,90 (IVA incluido).

SAIKO S.A. : $2.197.800.004,00 (IVA incluido).

CHIMEN AIKE S.A.: $2.108.744.879,95 (IVA incluido).

Autoridades presentes

El acto realizado en el Centro de Jubilados de Hughes, estuvo encabezado por la senadora provincial por el Departamento General López, Leticia Di Gregorio; el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donati; el presidente de Enerfe, Rodolfo Andrés Giacosa; el vicepresidente de la empresa, Diego Osvaldo Colono; síndicos, funcionarios comunales, miembros del directorio, personal de la compañía y representantes de las firmas oferentes.

De este modo, Hughes comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia, con un proyecto estratégico que busca impulsar la producción, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.