Hughes: La nueva Escuela Secundaria ya tiene un avance acumulado del 32%

La senadora provincial Leticia Di Gregorio resaltó los avances en la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria “Patagonia Argentina” en Hughes, una obra largamente esperada por la comunidad y que se ejecuta con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

La futura escuela contará con una superficie cubierta de 5.000 m², un patio central de 1.600 m², cancha multideportiva, 10 aulas comunes, un aula-taller, biblioteca, salón de usos múltiples y pavimento en los tres frentes.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, dijo que “es una obra que supera los tiempos de gobierno y que marca el compromiso del Estado provincial con la educación pública”. En este sentido, valoró: “Hughes va a tener una escuela a la altura de lo que merecen sus jóvenes, gracias al apoyo del gobernador Pullaro y del ministro Enrico”.

Por su parte, el presidente comunal Mauricio “Cadi” Donati afirmó: “Este proyecto lleva más de 10 años y, gracias a la decisión política del gobierno provincial, hoy se está concretando. No tengo dudas de que es una de las obras más importantes en la historia de Hughes”.

Detalles

La obra comenzó el 7 de febrero de 2025 y presenta un significativo avance, el objetivo es que el ciclo lectivo 2026 pueda comenzar allí . Con un anticipo financiero del 15% del importe del contrato, valuado en $4.413.049.350,71, ya registra un avance acumulado del 32%, por encima del 25,48% previsto en el contrato. El último certificado de obra corresponde a agosto de este año y la proyección para septiembre es alcanzar el 35%.

Entre los trabajos realizados en el período actual se destacan la colocación de paneles de chapa en aulas del sector sur, el montaje de correas metálicas en el taller de usos múltiples, la ejecución de mampostería en el sector sur (sala de profesores y buches de aulas), desagües cloacales en baños, encofrado de tabiques y losas de hormigón armado, además del entubamiento de pluviales y ejecución de cámaras de limpieza.