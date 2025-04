Hughes celebró su 110º Aniversario con la presencia del Gobernador a pura sinfonía

Impulsada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe, este sábado 26 de abril comenzó a desarrollarse el programa Sinfonía Rodante. Fue en Hughes, localidad del departamento General López que en la jornada celebró su 110° aniversario de fundación con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, oriundo del lugar.

El programa Sinfonía Rodante, dirigido por Juan Barbero y con la asistencia de Juan Candioti, presentó una camerata de quince jóvenes músicos que interpretaron obras del repertorio clásico universal, popular y folclórico. La propuesta incluyó piezas de reconocidos compositores como Béla Bartók, Gustav Holst y Mozart, así como un set de piezas argentinas que hizo bailar y cantar al público.

La presencia del Gobernador en el evento destacó la importancia de la cultura en la identidad santafesina. En sus declaraciones, Pullaro enfatizó la relevancia de las iniciativas en el territorio para promover la música en diferentes localidades de la provincia asegurando que “mi pueblo, Hughes, cumple 110 años. La verdad que fue una emoción inmensa escuchar la Sinfonía Rodante que vino acá, a mi localidad, y deslumbró a todo el público que estuvo presente”. El festejo contó, a su vez, con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; la senadora provincial Leticia Di Gregorio, y el presidente comunal Mauricio Donati.

La celebración de los 110 años de Hughes fue un éxito rotundo, con una grilla de artistas que ofreció entretenimiento para todos los gustos. Desde la Sinfónica Provincial hasta propuestas locales como Nito La Voz, pasando por Cable Pelado y Lazzo Real, la noche estuvo llena de música, baile y emoción. Además, la Plaza Rivadavia se transformó en un vibrante Paseo de Artesanos y un acogedor patio gastronómico, ofreciendo al público una amplia variedad de opciones para disfrutar.

Por su parte, el recorrido de Sinfonía Rodante continuará el 18 de mayo en San Guillermo, el 1 de junio en Sunchales y el 7 de junio en Vera. La iniciativa del Ministerio de Cultura busca acercar la cultura a lo largo de la provincia, y su impacto en la comunidad ya se siente. Cada encuentro se desarrollará con entrada libre y gratuita.

La propuesta presenta a una camerata de cuerdas (violín, viola, cello, contrabajo) de quince integrantes, que interpretará obras del repertorio clásico universal, popular y folclórico. La camerata estará integrada por jóvenes mujeres y varones en paridad, con la dirección de Juan Barbero y la asistencia en dirección, arreglos, y locución de Juan Candioti. El repertorio incluye las “Danzas Rumanas” de Bartók, “Brook green suite” de Holst, “Scenes from the Scottish Highlands” de Bantock, “Habanera” de Bizet, la “Tarantella Napoletana”, “Pequeña Serenata Nocturna” de Mozart, “Suite for Strings” de Aldemaro Romero y un set de piezas argentinas que incluye el tango “Sur”, el chamamé “El Tero”, la guarania “Che Negrito” y un pericón.