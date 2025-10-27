General López: La Libertad Avanza se impuso en el Departamento y ganó en las cinco ciudades

El espacio La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como la fuerza más votada en el departamento General López, al obtener 38.638 votos, lo que representa el 39,05% del total, en el marco de las Elecciones Nacionales 2025 para diputados nacionales.

En segundo lugar se ubicó Provincias Unidas, con 29.197 sufragios (29,51%), mientras que Fuerza Patria alcanzó el 23,12%, con 22.874 votos.

El mapa político del sur santafesino mostró un claro predominio liberal: de las 31 localidades que integran el departamento, 15 votaron a La Libertad Avanza, 13 a Provincias Unidas y 3 a Fuerza Patria. Además, las cinco ciudades del departamento —Venado Tuerto, Firmat, Rufino, Villa Cañás y Teodelina— eligieron a La Libertad Avanza, confirmando la expansión del espacio libertario en los principales centros urbanos.

En cuarto lugar se ubicó el Frente Amplio por la Soberanía, con 1.336 votos (1,35%), seguido por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, que sumó 1.252 votos (1,26%). Más atrás se posicionaron Nuevas Ideas (0,78%), Defendamos Santa Fe (0,72%), Coalición Cívica-ARI (0,69%), Igualdad y Participación (0,69%) y Partido Fe (0,57%), entre otros espacios menores.

En total, 105.912 electores participaron de la elección sobre un padrón de 168.015 habilitados, lo que equivale a una participación del 63,03%, una cifra inferior a la registrada en comicios nacionales anteriores, donde la asistencia superó el 70%.

El resultado refleja una tendencia departamental alineada con el desempeño provincial, donde La Libertad Avanza también resultó primera fuerza, y confirma el crecimiento del voto liberal en el sur santafesino, un territorio históricamente disputado entre el justicialismo y los frentes progresistas.