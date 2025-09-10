Fuego
Galnares recorrió Diego de Alvear, Amenábar y Chapuy con una agenda territorial activa

La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló en los últimos días una intensa agenda en el sur de Santa Fe, con visitas a instituciones educativas, deportivas y comunitarias de Diego de Alvear, Amenábar y Chapuy, acompañada por referentes locales y autoridades comunales.

En Diego de Alvear, junto a Pablo Sosa, próximo presidente comunal, recorrió el Centro de Jubilados y el Jardín Maternal, donde fueron recibidos por Gisela Basso. Además, se reunió con Mónica Mongolia y la comisión del Club Atlético Juventud Aspirantes, institución con la que se está trabajando para recuperar el salón principal, que fue afectado por un incendio.

La jornada continuó en Amenábar, donde la legisladora fue recibida por el presidente comunal Gustavo Zaldo. Allí, visitaron el Club Atlético Independiente y mantuvieron un encuentro con Fabián Zabalda y María Cecilia Ramanzín. En este caso, se acompañó con un aporte económico para cubrir los costos del sistema de iluminación del predio deportivo. Más tarde, la diputada se acercó a la Escuela Fiscal Nº 169, que celebró su centenario, institución que recibió un FANI destinado a mejoras en cielorraso, patio cubierto y pintura general.

Finalmente, en Chapuy, junto a la coordinadora de Igualdad y Desarrollo Humano, Mónica Nieto, recorrió el Centro de Alfabetización Básica para Adultos (CAEBA), donde dialogó con docentes y alumnos que participan de talleres complementarios. También visitó la Plazoleta, donde se proyecta la construcción de un playón deportivo y se analizaron propuestas vinculadas al reciclaje y la forestación. La recorrida culminó con un encuentro con el grupo de Adultos Mayores que practican Newcom, disciplina que tiene gran aceptación en la localidad.

“Estos espacios muestran el enorme valor del trabajo comunitario en cada localidad. Nuestra tarea como legisladores es acompañar, escuchar y gestionar para que las iniciativas locales crezcan y lleguen a más personas”, afirmó la diputada provincial Sofía Galnares al cierre de la jornada.

