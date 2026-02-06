Finalizó la obra del canal Agataura y mejora el drenaje hídrico en el sur santafesino

La Provincia de Santa Fe concluyó la obra del canal Agataura, una intervención clave para el ordenamiento hídrico del departamento General López. Los trabajos permiten la vinculación hidráulica entre la laguna Agataura y el canal interlagunar El Hinojo, a la altura del distrito Venado Tuerto, mejorando el drenaje de excedentes y el funcionamiento del sistema regional.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y consistió en la construcción de un bypass de cuencas mediante una alcantarilla que cruza por debajo de la Ruta Nacional 8. Con esta solución técnica se resolvió un punto histórico de escurrimiento deficiente, reduciendo el impacto de los anegamientos que afectaban de manera recurrente a la zona.

Una intervención por etapas

El proyecto se desarrolló en distintas fases. En primer término, se ejecutó una alcantarilla sobre el camino comunal. Luego, se avanzó sobre la traza de la Ruta Nacional 8, con la apertura del paquete estructural, la colocación de la alcantarilla principal y su posterior recomposición. En la etapa final se realizaron colchonetas de protección, alambrados, barandas y la excavación definitiva del canal, completando la conexión entre ambas márgenes.

La intervención retoma un proyecto iniciado años atrás que había quedado inconcluso por dificultades técnicas. Su finalización descomprime caudales, reduce anegamientos y aporta previsibilidad a un sistema que durante mucho tiempo generó inconvenientes en el sur provincial.

Localidades beneficiadas

La mejora del sistema hídrico impacta de manera directa en:

Villa Cañás

María Teresa

San Eduardo

Santa Isabel

Teodelina

Con la obra concluida, la región suma una infraestructura estratégica para mitigar riesgos hídricos, proteger áreas productivas y urbanas, y fortalecer la planificación a largo plazo frente a eventos climáticos extremos.