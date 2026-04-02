Femicidio en Rufino: Detuvieron a un adolescente investigado por el crimen de su pareja de 17 años

Un adolescente fue detenido en la localidad de Beruti, provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de la ciudad de Trenque Lauquen, en el marco de la investigación por el femicidio de su pareja, una joven de 17 años, ocurrido el miércoles en Rufino. La causa es llevada adelante por la fiscal Marianela Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 3.

De acuerdo con la información oficial, el femicidio fue cometido el martes 31 de marzo entre las 13:00 y las 15:00 en una vivienda precaria ubicada en calle Eva Perón al 1.100. La investigación preliminar permitió establecer que el hecho ocurrió en ese domicilio, donde la víctima fue atacada en un contexto de violencia de género.

La fiscal Montemarani dispuso la detención del adolescente, quien fue privado de su libertad en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. En las próximas horas será trasladado a la provincia de Santa Fe para continuar con el proceso judicial.

Según se informó, la calificación legal provisoria es la de homicidio calificado por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en el marco de la legislación vigente sobre femicidio.

Una vez que el menor sea extraditado a territorio santafesino, el Ministerio Público de la Acusación avanzará con el pedido ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rufino para fijar las audiencias correspondientes dentro del proceso penal juvenil.

La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas horas se definan las medidas procesales que determinarán la situación del adolescente detenido.

Cómo fue la detención del acusado en Beruti

El procedimiento de detención del adolescente investigado por el femicidio fue llevado adelante por personal de la subdelegación de la DDI de Trenque Lauquen, tras un pedido de colaboración de la Justicia santafesina. Según informó Fabián Medina en declaraciones a Noticias 12, el juzgado de Rufino se contactó con la dependencia bonaerense luego de que la investigación cambiara de hipótesis, pasando de un presunto suicidio a un femicidio.

De acuerdo con lo detallado por Medina, los investigadores santafesinos determinaron que el principal sospechoso, pareja de la víctima, se había fugado de Rufino y que tenía vínculos con la zona de Trenque Lauquen, por lo que solicitaron colaboración para localizarlo. A partir de ese requerimiento, la DDI desplegó durante la noche tareas de inteligencia encubiertas para establecer su paradero.

Las averiguaciones permitieron confirmar que el adolescente había estado en Trenque Lauquen y que luego se había trasladado a la localidad de Beruti, donde se encontraba oculto en la vivienda de un familiar. Con esta información, se dio aviso a la fiscalía interviniente en Santa Fe, que inició los trámites judiciales correspondientes mediante un exhorto para autorizar la detención y los allanamientos.

En horas de la tarde, la Justicia local ordenó dos allanamientos simultáneos, uno en Trenque Lauquen y otro en Beruti. Previamente, efectivos policiales de civil se apostaron en distintos puntos estratégicos, lo que permitió interceptar al sospechoso en la vía pública antes de que pudiera advertir la presencia policial. Según explicó Medina, el operativo se realizó de manera rápida y encubierta, sin darle margen de reacción.

Durante el allanamiento en Beruti se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir y teléfonos celulares que pertenecerían tanto a la víctima como al imputado, los cuales serán analizados por la Justicia santafesina. En tanto, el adolescente quedó a disposición de la Justicia bonaerense hasta que se concrete su traslado a Santa Fe, donde será puesto a disposición de la fiscalía que lleva adelante la investigación.

Medina también confirmó que tanto la víctima como el imputado son menores de edad y que mantenían una relación de noviazgo de aproximadamente dos años, alternando su permanencia entre Trenque Lauquen y Rufino, lo que explica la conexión territorial que permitió dar con el sospechoso.

Medidas investigativas y traslado del menor detenido

La investigación continúa con tareas coordinadas por la Policía de Investigaciones (PDI), que avanzó en la recolección de pruebas junto a Policía Científica a partir de los resultados de la autopsia y del análisis de la escena del hecho. En ese marco, se realizaron allanamientos mediante exhorto judicial en la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron elementos de interés que serán sometidos a peritajes.

El adolescente detenido será trasladado por una comisión policial hacia la ciudad de Rosario, donde quedará alojado en un centro especializado para menores a disposición de la Justicia, mientras se programan las audiencias correspondientes dentro del proceso penal juvenil.

En el operativo también intervinieron efectivos de la Comisaría 3ª de Rufino, la Unidad Regional VIII y la Dirección de Trata de Personas y Violencia de Género, en el marco de una causa que se mantiene bajo reserva por tratarse de menores de edad.