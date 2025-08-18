Fuego
Separador
Regionales

Encuentro Interprovincial de Teatro: Programa y obras destacadas

Publicado el

El 33º Encuentro Interprovincial de Teatro “José Luis Maronna” presenta un amplio programa de funciones que se desarrollará en tres jornadas consecutivas —viernes 22, sábado 23 y domingo 24— con propuestas destinadas tanto al público infantil como al público adulto. El evento es organizado por el gobierno municipal de Teodelina, el Grupo de Teatros Locales y el Área de Cultura y Educación.

La apertura oficial está prevista para el viernes a las 21:00, con palabras alusivas a cargo de la Secretaría de Cultura y un homenaje a Leonor Caro. Ese mismo día se sucederán las siguientes funciones: a las 21:15 se presentará Niños expósitos (Face Teatro, Ituzaingó, Buenos Aires), una obra que reflexiona con humor y sensibilidad sobre la infancia perdida; a las 22:00 sube a escena El tiempo de las mandarinas (Mandarinas, Buenos Aires), que narra el encuentro entre dos mujeres en una plaza y revela una historia profunda; y a las 23:00 se podrá ver Las hijas de Shakespeare (Grupo de Teatro, Rosario, Santa Fe), una comedia que actualiza los clásicos con humor, clown y música en vivo. Todas las funciones del viernes están anunciadas para el Complejo Cultural “JGM” — Sala Horacio Caimi y el Club de los Abuelos, según figura en el programa.

El sábado la jornada matinal indica el desmontaje del Club de los Abuelos a las 10:30, mientras que por la tarde y la noche el menú incluye Como ser humano (Galpón del Arte, Venado Tuerto, Santa Fe), espectáculo infantil a las 17:00; Empalme Lobos (Grupo Punto Fijo, CABA).

El Encuentro tendrá además una propuesta documental destacada: el sábado 23 a las 19:00, en el Club de los Abuelos, se proyectará Buscando a Shakespeare, con la presencia del actor Gustavo Garzón. La entrada es libre y gratuita. El film, dirigido por Mariana Sagasti, emprende una investigación sobre la interpretación actoral y la autoría detrás de una de las figuras centrales de la literatura universal, William Shakespeare. Estructurado en dos unidades —una histórica que se desarrolla en Londres y otra “teatrera” en Buenos Aires— el documental plantea dudas, abre cuestionamientos y reúne abundantes testimonios, algunos de carácter polémico.

La programación del sábado continua a las 21:00; La fuerza del agua (Les Sospechosos, Ciudad de Buenos Aires) a las 22:00 —que plantea la búsqueda de un hombre por limpiar su nombre a treinta años de un crimen que no cometió—; y Ira Vamp (Grupo de Teatro Arlequino, Carlos Casares, Buenos Aires) a las 23:00. Las funciones nocturnas se desarrollan mayoritariamente en el Complejo Cultural “JGM” — Sala Horacio Caimi.

El cierre del encuentro, el domingo, vuelve a combinar propuestas infantiles y de adultos. A las 17:00 se ofrecerá El pícaro sueño (Grupo El Desbarranco, Punilla, Córdoba), espectáculo infantil que combina títeres y aventura lúdica; a las 21:00 se presenta Trágica sangre de sangrienta estirpe (Grupo de Teatro, CABA), una pieza que aborda el declive de una actriz en tono de comedia; a las 22:00 Aire puro (Teatro Puente, Rosario, Santa Fe) cuenta el viaje poético de un hombre en situación de calle; y a las 23:00 Luz al tiempo (Lo culinario, Córdoba) entrelaza recuerdos familiares y memoria histórica mediante objetos, sonidos y mapping. Según el programa, las sedes son el Club de los Abuelos y el Complejo Cultural “JGM” — Sala Horacio Caimi.

Con este abanico de propuestas, el 33º Encuentro Interprovincial de Teatro “José Luis Maronna” reafirma su carácter plural y accesible, ofreciendo alternativas tanto para el público familiar como para espectadores especializados.



Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.9K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

Quini6
5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
5.2K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
4.6K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
4.2K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.7K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos
3.2K
Melincué

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.0K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Subir