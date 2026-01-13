Empezaron a pavimentar la nueva Ruta 96: La alternativa a la peligrosa Ruta Nacional 33

Las obras de la denominada “nueva Ruta Provincial 96” ingresaron esta semana en una etapa clave: comenzaron las primeras tareas de asfaltado en el tramo comprendido entre Chovet y Miguel Torres, marcando el inicio visible de una infraestructura vial largamente esperada en el sur santafesino.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que durante la jornada del lunes las máquinas iniciaron la colocación de asfalto en sectores rurales de la traza, dando así un paso decisivo en un proyecto que busca convertirse en una alternativa directa a la Ruta Nacional 33, señalada desde hace años por su deterioro y alta siniestralidad.

En ese marco, Enrico destacó el cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro durante la campaña electoral, cuando planteó la necesidad de construir una nueva ruta provincial que permita descomprimir y reemplazar en parte el tránsito pesado de la 33. “Empezar a pavimentar es una señal concreta del buen ritmo de obra que estamos llevando adelante”, subrayó el funcionario.

La nueva Ruta 96 tendrá una extensión total de 52 kilómetros y se iniciará en el cruce de Miguel Torres con la Ruta Provincial 93, donde está prevista la construcción de una rotonda para mejorar la seguridad vial. Desde allí, la traza avanza hacia Chovet, atravesando zonas predominantemente rurales. En esta primera etapa, los trabajos se concentran en el marcado, nivelación del terreno y preparación de la base para la carpeta asfáltica, lo que explica que en algunos sectores aún no sea visible el pavimento terminado.

“Nos llevó mucho esfuerzo ir definiendo y acondicionando la traza, pero ya empezar a pavimentar marca un antes y un después en la obra”, expresó Enrico, quien además remarcó que el proyecto se viene ejecutando dentro de los plazos previstos.

En paralelo, el ministro recordó que el viernes pasado se licitaron las dos últimas etapas de la ruta, con el objetivo de completar la totalidad del corredor para el año 2027. El segundo tramo conectará Chovet con el paraje El Jardín de Elortondo, mientras que el tercero permitirá unir ese punto, pasando por Carmen, con la nueva Circunvalación de Venado Tuerto, también en ejecución por parte del Gobierno provincial.

Con el inicio de la pavimentación, la nueva Ruta 96 comienza a materializarse como una obra estratégica para la conectividad regional, el desarrollo productivo y la seguridad vial del sur de Santa Fe.