Elortondo: Georgina Orciani apoya la candidatura de María Isabel Bosco

La diputada que integra el Bloque UCR-Evolución liderado por Maximiliano Pullaro participó del lanzamiento de la lista encabezada por María Isabel Bosco en la localidad de Elortondo.

Esta semana en el Comité de la UCR de la localidad de Elortondo, se llevó a cabo la presentación oficial de la lista encabezada por la mujer que en la actualidad es presidenta comunal; busca, junto a todos aquellos que conforman la lista, ganar las próximas elecciones. Es una lista conformada por personas que cuentan con la experiencia, pero también está compuesta por jóvenes que vienen con el entusiasmo y la fuerza para seguir avanzando e impulsando aún más el crecimiento de la localidad.

En este encuentro participaron legisladores como el Senado Lisandro Enrico, las Diputadas Provinciales Georgina Orciani y Silvia Ciancio, también contó con la presencia de presidentes y expresidentes comunales, precandidatos de toda la región y referentes de la UCR provincial, como así también hubo una gran convocatoria de vecinos y vecinas de la localidad.

En el transcurso de la presentación, los mandatarios locales y referentes provinciales tomaron la palabra brindando su apoyo a María Isabel y a toda lista, agregando un análisis de la situación en la región, su preocupación por la fuerte crisis que se atraviesa y la falta de respuesta y acompañamiento por parte del actual gobierno Provincial, a su vez resaltaron la decisión de apoyar la candidatura a de Maximiliano Pullaro. Orciani manifiesta que “Tenemos una tarea a desarrollar en todo el Departamento General López, no solo respecto de trabajar y apoyar la candidatura de María Isabel, sino también de poner nuestros esfuerzos en cada localidad para que todos los santafesinos y santafesinas sepan que el próximo gobernador que necesita nuestra provincia es Maximiliano Pullaro”, “estoy convencida que SANTA FE PUEDE recuperar su futuro”.

La legisladora radical Georgina Orciani afirma que Elortondo tuvo y tiene la posibilidad de observar el profesionalismo y la capacidad que tiene María Isabel Bosco para llevar adelante la responsabilidad de dirigir, “María Isabel es la persona adecuada para seguir delante de la comuna de esta localidad, un claro ejemplo de ello se pone a la luz cuando a pesar de la gran crisis que toda la provincia viene atravesando la localidad de Elortondo jamás paralizo la obra pública, siempre brindó el acompañamiento correspondiente a cada vecino, estuvo ahí ante cada problema, es por todo esto y mucho más que no tengo dudas que María Isabel debe continuar y renovar su mandato”.

La diputada Orciani asegura que el gobierno de Omar Perotti no hizo otra cosa que limitar y cercenar la posibilidad de crecimiento a todas las ciudades y localidades que no llevan la misma bandera política, agregando que es necesario el cambio para beneficio de todos. Cada intendente y presidente comunal debe tener la posibilidad de brindarle lo mejor a la comunidad sin las limitaciones partidarias impuestas por este gobierno, agregando que «De la mano de Maximiliano Pullaro como precandidato a gobernador buscamos el crecimiento y el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. A este equipo no lo van a encontrar buscando excusas, siempre vamos para adelante”.

“Todos juntos emprendemos este camino a las próximas elecciones. Hay entusiasmo, fuerzas y ganas para que en Elortondo y en todo el departamento General López gane la UCR.” cerró Georgina Orciani.