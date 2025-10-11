Elortondo: Detuvieron a tres personas y secuestraron estupefacientes en allanamientos por microtráfico

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) – Región III, con asiento en la ciudad de Venado Tuerto, llevó adelante en la tarde del viernes 10 de octubre una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de Elortondo, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación – Fiscalía Regional N° 3 – Unidad Fiscal Venado Tuerto, a cargo del Dr. Iván Raposo.

Tres personas fueron detenidas en el marco de allanamientos que se realizaron ayer en dos viviendas de Elortondo (departamento General López). Los procedimientos se realizaron en dos domicilios ubicados en calles Independencia y 9 de Julio, contando con la colaboración de personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto y la presencia de testigos hábiles.

Las tareas fueron llevadas a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región III con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto.

El caso fue asignado por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General que coordina el fiscal Franco Carbone. En tal sentido, la investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA.

Además de las tres personas detenidas, se secuestraron estupefacientes fraccionados para su venta al menudeo; un auto y una moto (los cuales podrían estar relacionados a otros hechos ilícitos); cuatro armas de fuego; teléfonos celulares; dinero en efectivo, municiones de distinto calibre, balanzas de precisión y elementos de fraccionamiento de la droga.

Desde la Policía de Investigaciones – Región III, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas unidades operativas y el apoyo permanente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Municipio de Venado Tuerto y los aportes de vecinos, cuyas denuncias permiten avanzar en la lucha contra el narcomenudeo y delitos conexos en la región.