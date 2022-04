El senador nacional Marcelo Lewandowski visitó Villa Cañás, Santa Isabel y Venado Tuerto

🔊 LEER NOTA



El senador nacional Marcelo Lewandowski visitó hoy las ciudades de Venado Tuerto, Santa Isabel y Villa Cañás en el departamento General López. Allí tuvo la oportunidad de charlar con distintos referentes locales para escuchar las problemáticas locales y gestionar posibles soluciones. Además acompañó la implementación de una jornada de capacitación en psicología deportiva y preparación física infanto juveniles para profesores de educación física de diversas disciplinas.

El legislador se reunió con el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis; y el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi. En diálogo con medios locales, Lewandowski expresó: «Yo creo que nuestra misión es ésta, recorrer las ciudades y pueblos de la provincia, escuchar a la gente, al vecino y eso es lo que me gusta realmente. No quiero quedarme detrás de un escritorio sino tener presencia en los territorios. A veces se hace difícil porque hay muchas comisiones y sesiones en el Senado y reuniones en Buenos Aires que me impiden hacer lo que más me gusta». “Nosotros siempre decimos que un legislador no solamente tiene la función de legislar, que es propia de lo que marca la Constitución Nacional, sino de gestionar en las oficinas que tiene el gobierno nacional y en las dependencias nacionales para facilitar la tarea en cada uno de los territorios», recordó.

Del mismo modo sostuvo: “Todos aquellos que estamos en la función pública, ya sea en un cargo electivo o por designación, tenemos que ponernos en la piel del ciudadano y escucharlo y que se lleven una respuesta. A veces las cuestiones se pueden solucionar más rápido u otras no, pero necesitamos compromiso para resolver los problemas. Hay cosas que no se resuelven con plata sino ocupándonos y con gestión. Si empezamos a cambiar esas cositas creo que Argentina va a ir cambiando de a poco”.

Respecto de la actividad el senador nacional detalló: “Son charlas de profesores con mucha experiencia, como el profesor Rubén Olivera y el licenciado Marcelo Márquez, que apuntan a capacitar a aquellos que están al frente de las divisiones infanto – juveniles de algunos deportes. También se hace entrega de algunos materiales de trabajo para esos clubes y un diploma». Además muchas veces los profesores que desean capacitarse «tienen que trasladarse para realizar esa clínica 300 o 400 km para asistir y ahora nosotros la traemos al lugar con profesionales altamente capacitados”.

Finalmente resaltó que esta iniciativa ya cuenta con una experiencia con excelentes resultados. «En Rosario hemos desarrollado siete escuelas deportivas con muchos sacerdotes que trabajan en los barrios más carenciados de la ciudad, con la misión de incluir a los niños y niñas. Con estos profesores hemos organizado escuelas deportivas que hoy tienen contenidos a más de 350 chicos y chicas, capacitando a la gente de esos barrios para que después tengan un espacio donde todas las semanas continúen la práctica deportiva».