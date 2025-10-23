Di Gregorio: El domingo votamos la U y a Gisela Scaglia para defender a Santa Fe en el Congreso

La senadora provincial Leticia Di Gregorio convocó a los vecinos del departamento General López a acompañar este domingo a Gisela Scaglia en las urnas, candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, y al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Este domingo será una jornada clave para Santa Fe. Tenemos que seguir apostando por el equipo que trabaja con hechos, con gestión y sin divisiones. Siempre con ideas, no ideologías”, expresó la senadora Di Gregorio.

La legisladora destacó la unidad y la coherencia del espacio que encabezan Pullaro y Scaglia, y valoró los avances alcanzados en la provincia en materia de obra pública, infraestructura y seguridad. “Santa Fe cambió porque hubo decisión, planificación y transparencia. La gente ve las obras, las escuelas nuevas, los caminos, las inversiones. Todo eso no se promete: se hace”, subrayó.

En ese sentido, Di Gregorio afirmó que Provincias Unidas representa “la voz del interior productivo” y la defensa del trabajo. “No queremos que los errores del Gobierno nacional nos hagan retroceder ni que vuelva el kirchnerismo. Nosotros miramos la producción, el empleo y la industria. Apostamos a una Argentina que crezca desde el interior”, sostuvo.

Finalmente, la senadora llamó a votar con convicción: “Cada voto cuenta para seguir transformando Santa Fe. Este domingo votá la U, votá a Gisela Scaglia. Unidos, vamos a defender lo nuestro”, sintetizó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.