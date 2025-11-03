Di Gregorio destacó la inauguración de tres nuevas aulas en escuelas de General López

La senadora provincial Leticia Di Gregorio celebró la inauguración de tres nuevas aulas en el sur santafesino, en el marco del programa provincial “Mil Aulas”, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro para fortalecer la infraestructura educativa en toda la provincia.

Estas obras corresponden a las localidades de Teodelina, Murphy y Santa Isabel. En cada caso, se trata de ampliaciones que permitirán mejorar la calidad educativa y ofrecer espacios más adecuados para el aprendizaje.

Las inauguraciones se realizaron en la Escuela N° 6382 “República de Venezuela” de Teodelina, la Escuela N° 670 “Dr. Ricardo Gutiérrez” de Murphy y la Escuela N° 179 “Bartolomé Mitre” de Santa Isabel.

Además, la senadora resaltó el rol clave de los gobiernos locales en la concreción de estas obras, destacando el trabajo articulado con los presidentes comunales e intendentes. En este sentido, mencionó a Joaquín Poleri de Teodelina, Ezequiel Rodríguez de Murphy y Pablo Giorgis de Santa Isabel, subrayando que “las comunas y municipios son piezas fundamentales, aportando logística y mano de obra para que estas aulas hoy sean una realidad”.

Di Gregorio remarcó el compromiso del gobierno provincial con la educación pública, afirmando que “el gobernador Maximiliano Pullaro tomó un compromiso con la infraestructura escolar”, valorando en esta línea la labor de los equipos educativos. “Inauguramos mucho más que aulas, estamos acompañando el esfuerzo de la comunidad educativa y de los chicos de toda la región”, destacó la legisladora.

Por último, Di Gregorio indicó que la infraestructura escolar “habla de lo que pensamos de la educación pública”, y subrayó la importancia de seguir trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y las comunidades escolares. “Contar con nuevas aulas demuestra la decisión del gobernador Pullaro de invertir en infraestructura educativa”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.