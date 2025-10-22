Di Gregorio: Colores del Sur fue una convocatoria que unió a todo el Departamento

Con gran participación de vecinos de distintas localidades del departamento General López, el certamen impulsado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, “Colores del Sur”, avanza en la creación de la bandera departamental, un símbolo de identidad común para toda la región.

El jurado, de carácter honorífico, se reunió el pasado martes 14 de octubre para evaluar los 36 diseños presentados, destacando el alto nivel de las propuestas y el compromiso demostrado por los participantes. “Este proceso nos permitió ver el talento y la creatividad que hay en nuestras comunidades. Cada diseño refleja una mirada sobre quiénes somos y qué valores compartimos como habitantes del sur santafesino”, expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

El jurado trabajó ad honorem y estuvo integrado por reconocidos profesionales: la licenciada en Historia Alejandra García, historiadora local y presidenta del Archivo Histórico Digital de Venado Tuerto; el licenciado en Comunicación Visual Germán Chiarotto, docente y líder en diseño corporativo; y Jorge Arta, técnico superior en Ceremonial y Protocolo de la ciudad de San Cristóbal, autor del pliego técnico para la creación del símbolo.

“Esta bandera va a representar la historia, el presente y el futuro del departamento General López. Es una forma de reconocernos en un mismo horizonte, con identidad y sentido de pertenencia”, resaltó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Vale señalar que en un acto oficial, que se anunciará próximamente, se presentará públicamente el diseño ganador junto a su autor.