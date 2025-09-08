Di Gregorio acompañó el cierre del curso de reparación de electrodomésticos y presentó nueva propuesta

La senadora provincial Leticia Di Gregorio continúa impulsando la formación en oficios como uno de los ejes de su gestión en el departamento General López. El pasado sábado 6 de septiembre participó en la última clase del curso de reparación de pequeños electrodomésticos, instancia que reunió a decenas de alumnos que finalizaron una capacitación gratuita iniciada meses atrás.

Durante la jornada, llevada a cabo en el club “El Mundialito” de Venado Tuerto – a quién la senadora le agradeció por ceder sus instalaciones sin costo alguno – la legisladora compartió con los participantes y remarcó la importancia de este tipo de propuestas: “Nos alegra ver a tantas personas que apuestan a la capacitación como herramienta para mejorar sus oportunidades de trabajo”, señaló.

En el mismo encuentro, Di Gregorio anunció la apertura de un nuevo curso gratuito de soldador, que se suma a la agenda de capacitaciones que se viene desarrollando en toda la región. La propuesta está destinada a hombres y mujeres mayores de 18 años, sin requisitos académicos previos, que quieran incorporar herramientas prácticas para la inserción laboral.

La inscripción puede realizarse a través del número de contacto de la Fundación (3462 – 676397) o mediante este formulario online. Las clases comienzan el 16 de septiembre, tendrán un formato presencial con módulos teóricos y prácticos adaptados a las demandas del rubro, y al finalizar se entregarán certificados.

“Junto a la Fundación de Estudios Superiores de General López tenemos todo listo para arrancar esta nueva etapa formativa. Seguimos convencidos de que los oficios abren oportunidades concretas de trabajo, y la enorme respuesta que tuvimos en cada propuesta lo demuestra”, destacó Di Gregorio.

En el último tiempo, esta agenda de capacitaciones incluyó cursos de reparación de celulares, peluquería, gomería y reparación de heladeras, entre otros, con una participación que superó los 500 alumnos de distintas localidades del departamento.

“Creemos en una gestión que pone en valor el trabajo, que escucha las necesidades reales y acerca herramientas para salir adelante. Vamos a seguir por este camino, impulsando más capacitaciones en todo General López”, concluyó la senadora provincial.