Cultura: Llega a Hughes el programa Sinfonía Rodante

El Ministerio de Cultura provincial presenta Sinfonía Rodante, programa itinerante que llevará música clásica y folclórica a diferentes localidades del territorio santafesino a través de un ensamble musical conformado por jóvenes músicos. La primera presentación será el 26 de abril en la Plaza Rivadavia de Hughes, donde una camerata de quince integrantes ofrecerá un concierto de gran repertorio que incluye obras de reconocidos compositores y piezas argentinas.

Sinfonía Rodante tiene como objetivo promover la música clásica y folclórica en diferentes localidades de la provincia, acercando la cultura a todos los ciudadanos. El ensamble musical estará dirigido por Juan Barbero y contará con la asistencia en dirección, arreglos y locución de Juan Candiotti.

En relación a esta nueva propuesta, el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura, Paulo Ricci, expresó: «Sinfonía Rodante se propone, como programa cultural itinerante, invitar al público santafesino a ser parte de un viaje por la historia de la música universal y latinoamericana para llegar finalmente al repertorio de algunos de los más destacados referentes musicales santafesinos. Todo a cargo de un ensamble musical que viaja por el territorio santafesino para llevar a todos los puntos de nuestra provincia un repertorio diverso y singular que hará de cada escenario y territorio una experiencia musical irrepetible».

El recorrido del ensamble tiene su primera parada el 26 de abril en la localidad de Hughes. Luego, continuará el 18 de mayo en San Guillermo, el 1 de junio en Sunchales y el 7 de junio en Vera. Cada encuentro se desarrollará con entrada libre y gratuita.

«Este programa itinerante surge como respuesta a una gran demanda de todas nuestras localidades de contar con la presencia de propuestas musicales de carácter sinfónico y de música clásica. Es en virtud de la lectura de dicha necesidad de contar con una propuesta innovadora y versátil, que con profesionalismo de jóvenes interpretes musicales pueda llegar a muchos puntos de la provincia», remarcó Ricci.

Sobre la propuesta

La propuesta presenta a una camerata de cuerdas (violín, viola, cello, contrabajo) de quince integrantes, que interpretará obras del repertorio clásico universal, popular y folclórico. La camerata estará integrada por jóvenes mujeres y varones en paridad, con la dirección de Juan Barbero y la asistencia en dirección, arreglos, y locución de Juan Candiotti. El repertorio incluye las “Danzas Rumanas” de Béla Bartók, “Brook green suite” de Gustav Holst, “Scenes from the Scottish Highlands” de Granville Bantock, “Habanera” de Georges Bizet, la “Tarantella Napoletana”, “Pequeña Serenata Nocturna” de Mozart, “Suite for Strings” de Aldemaro Romero y un set de piezas argentinas que incluye el tango “Sur”, el chamamé “El Tero”, la guarania “Che Negrito” y un pericón.