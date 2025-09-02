Fuego
Regionales

Continúa cortada la Ruta 8 entre el Parque Industrial de Venado Tuerto y la Ruta 14

Publicado el
Continúa cortada la Ruta 8 entre el Parque Industrial de Venado Tuerto y la Ruta 14

La Ruta Nacional 8 permanece cerrada al tránsito en el kilómetro 355, a la altura del Parque Industrial de Venado Tuerto, debido a la acumulación de agua sobre la calzada tras la fuerte tormenta que afectó al sur de la provincia. El corte es total y las tareas de control y prevención en el lugar están a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y de Gendarmería Nacional.

En el mismo sector, la Guardia Provincial dispuso además un corte en la intersección de la RN 8 con la Ruta Provincial 14 para evitar siniestros en una zona con visibilidad reducida y calzada anegada. Las fuerzas mantienen desvíos y contingentes de control para garantizar la seguridad vial mientras persisten las condiciones adversas.

Según el último informe difundido por la APSV (actualizado a las 06:30), el estado de la red vial provincial presenta múltiples interrupciones y desvíos, y las autoridades recomiendan no emprender viajes sin consultar el estado de las rutas. El reporte detalla los principales tramos afectados y las alternativas habilitadas por la emergencia.

Otros cortes y restricciones informados por la APSV y medios locales incluyen:

  • Vieja Ruta Nacional 9: corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.

  • Ruta Nacional 11: corte total en la intersección con la RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.

  • Ruta Nacional 34: tránsito interrumpido entre San Genaro y Totoras, con desvíos por RP 91 (al norte) y RP 65 (al sur).

  • Ruta Provincial 15: corte total hacia RP 6, en el acceso a Cruz Alta (provincia de Córdoba).

  • Ruta Nacional 33: el corte entre Zavalla y Casilda fue levantado, pero se mantiene la advertencia de extrema precaución por sectores con agua sobre la calzada.

  • Camino rural que une Cafferatta con La Chispa: continúa interrumpido por acumulación de agua.

El sur de la provincia fue la zona más afectada por las precipitaciones: se registraron acumulados que, en algunos sectores, llegaron a 290 milímetros en pocas horas. Localidades como Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa sufrieron calles anegadas y dificultades para la circulación. Las autoridades provinciales y nacionales mantienen el seguimiento de la situación y priorizan el restablecimiento de la seguridad vial.

Las recomendaciones oficiales mantienen: evitar circular por sectores anegados, respetar los cortes y desvíos dispuestos por las fuerzas de seguridad, y consultar antes de viajar el parte oficial de la APSV para planificar trayectos seguros.

