Chapuy: Licitan la obra de suministro de gas natural tras décadas de espera

Publicado el
La localidad de Chapuy dará un paso histórico con la concreción de la obra de suministro de gas natural, un reclamo que sus vecinos y autoridades comunales vienen sosteniendo desde hace más de dos décadas. El convenio para llevar adelante el proyecto se firmó el pasado 28 de marzo de 2025, y el próximo 19 de septiembre a las 17 horas se realizará la licitación pública en el Polideportivo comunal, ubicado en Avenida La Plata y Gobernador Crespo.

El Presupuesto Oficial asciende a $869.332.321,57, y contempla un plazo de ejecución de 180 días, lo que permitirá a la localidad contar finalmente con un servicio clave para el desarrollo productivo y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Una demanda histórica de la comunidad

Durante la firma del convenio, el presidente comunal de Chapuy, Jorge Marmirolli, expresó la trascendencia del proyecto: “Para nuestra localidad, es una barbaridad por el tema de las empresas y el futuro mismo del pueblo, que se va a agrandar muchísimo. Hace tantos años que venimos, desde 1997, luchando por el gas, y por suerte con este gobierno, gracias al gobernador Maximiliano Pullaro y a Lisandro Enrico, hoy podemos hacerlo realidad. También agradezco al grupo de Litoral Gas, que nos está apoyando muchísimo en esto”.

El respaldo provincial

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de la futura Planta Reguladora de Gas y la red domiciliaria que se construirá en Chapuy: “Este pueblo fue sistemáticamente olvidado. Hizo falta que venga un gobierno provincial a hacer una obra nacional. Esta obra es un despegue importante porque tiene un potencial enorme. Chapuy es uno de los pocos pueblos que creció mucho en el último censo. La inversión del sector privado, la industria y el crecimiento del pueblo son muy importantes para este gobierno. Por eso, apoyar a Chapuy para nosotros es una alegría muy grande”.

Enrico también remarcó que este tipo de proyectos se enmarcan en la gestión del gobernador Pullaro: “Este Gobierno responde al modelo de Maximiliano Pullaro, marcado por una administración eficiente, que reduce los gastos políticos y los costos del Estado, pero que también genera recursos para poder hacer obra pública”.

Finalmente, el ministro resaltó el perfil de Santa Fe en materia de infraestructura: “Santa Fe es la provincia que todos miran, porque es una de las que más obras hace y consolida un perfil a nivel nacional. Esto es lo que los santafesinos quieren de su Provincia, que el dinero de sus impuestos vaya a obras para todo el territorio”.

Un futuro con nuevas oportunidades

La llegada del gas natural a Chapuy representa una transformación estructural que impactará directamente en el desarrollo económico local, el impulso a la radicación de industrias y la mejora en la vida cotidiana de los vecinos. La licitación del 19 de septiembre será el puntapié inicial para una obra largamente esperada, que promete marcar un antes y un después en la historia de la comunidad.

