Caren Tepp: No soy la mujer de nadie, quiero ser la diputada de los que hoy más lo necesitan

En una noche marcada por la efervescencia militante y el clima de cierre de campaña, Venado Tuerto fue escenario este domingo 19 de octubre de un masivo acto de Fuerza Patria, encabezado por la candidata a diputada nacional Caren Tepp.

El encuentro, que congregó a centenares de militantes de todo el departamento General López, se desarrolló en un marco de entusiasmo y compromiso político. En coincidencia con la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, Tepp reivindicó la identidad del movimiento nacional y popular y llamó a consolidar la unidad “para ponerle un freno a Milei y a Pullaro”.

La candidata destacó que la campaña de Fuerza Patria se construyó “desde abajo”, recorriendo los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, y que el espacio logró articular una lista de unidad “con renovación y nuevas prácticas políticas”. “No se trata de nuevos nombres, sino de nuevas formas de hacer política”, remarcó.

Unidad, militancia y defensa de derechos

Tepp subrayó que Fuerza Patria representa a los sectores sociales que más sufren las consecuencias de las políticas nacionales. “Somos la única fuerza política que representa y es la voz de quienes padecen cada vez más las decisiones que benefician a unos pocos”, afirmó, en alusión a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

Durante su alocución, también criticó la eliminación de las PASO, al considerar que fue “un intento de los gobiernos de turno por dividir al peronismo y al campo nacional y popular”, y denunció la existencia de “una mayoría social silenciada” que “no está de acuerdo con el rumbo que se le está dando al país”.

“Esta no es una elección para pedirle carné de afiliación política a nadie. Nuestra tarea es hablar con todos los que hoy se sienten huérfanos políticamente y convocarlos a construir una mayoría social y electoral que defienda los derechos del pueblo”, sostuvo.

Un cierre con fuerte respaldo territorial

El acto contó con la presencia de referentes regionales, presidentes comunales, ex intendentes, representantes de entidades intermedias, docentes y jubilados, quienes acompañaron a Caren Tepp en la recta final hacia las elecciones del domingo 26 de octubre.

Visiblemente emocionada, la candidata agradeció el respaldo de la militancia y cerró con una frase que sintetizó el espíritu de la jornada:

“No soy la mujer de nadie. Quiero ser la diputada de los jubilados, de las PYMES, de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores que todos los días ponen el pecho a este presente de angustia y desesperanza”.

Con aplausos y cánticos que reflejaron el fervor peronista, el encuentro culminó con un fuerte llamado a la movilización en estos últimos días de campaña. “Si ganamos el domingo —dijo Tepp—, no gana una persona, gana la militancia. Porque cuando estamos juntos, lo que triunfa son los proyectos colectivos”.