Cañada Rosquín potencia su desarrollo con producción y trabajo local

La diputada provincial Fernanda Castellani visitó la localidad de Cañada Rosquín, donde fue recibida por la presidenta comunal María Eugenia Racciatti. Durante la jornada, mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas, recorrió las empresas locales El Rosquinense y Alloa Vanguardm además participó de actividades destinadas a emprendedores, en una agenda que puso de relieve el compromiso comunitario y el potencial productivo del pueblo.

En primer lugar, Castellani se reunió con habitantes de la localidad, con quienes dialogó sobre las oportunidades y desafíos del crecimiento local. Posteriormente, recorrió la fábrica de dulce de leche El Rosquinense, una tradicional empresa de la región que se ha convertido en fuente de empleo y orgullo comunitario.

La legisladora también visitó la planta de Alloa Vanguard, especializada en la producción de quesos brie y azul, que se destaca por su innovación, calidad y aporte de valor agregado a la cadena láctea.

La jornada incluyó además la participación en un taller para emprendedores, donde se compartieron herramientas y experiencias destinadas a fortalecer proyectos productivos y redes de trabajo.

Al finalizar la recorrida, Castellani resaltó el compromiso de la comunidad y el potencial de las empresas locales: “Cañada Rosquín demuestra que el desarrollo local es posible cuando hay producción, innovación y una gestión cercana. Como legisladora, mi compromiso es acompañar y trabajar para fortalecer estos procesos en cada rincón del interior”.

Por su parte, la presidenta comunal María Eugenia Racciatti fue reconocida por la diputada como “una trabajadora incansable y referente en gestión”, destacando la importancia del liderazgo local en la construcción de comunidad organizada.

Con esta visita, Cañada Rosquín volvió a ser ejemplo de cómo la articulación entre el Estado, la producción y la sociedad puede proyectar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible en el interior santafesino.