Birra Teresa 2026: Una noche de música, cerveza artesanal y carnaval en María Teresa

La quinta edición del festival se realizará el sábado 7 de febrero, desde las 19 horas, en el Parque Comunal Néstor Kirchner de María Teresa, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, cerveza artesanal, patio gastronómico, feriantes y propuestas pensadas para disfrutar en familia y con amigos.

La propuesta musical está pensada para el baile y la participación del público. Desde los escenarios, el ritmo será protagonista con bandas que recorren distintos géneros populares y convocantes. La Esencia de la Cumbia será una de las encargadas de marcar el pulso de la noche, con una mirada renovada de la cumbia santafesina que recupera sonidos del litoral y los lleva directo a la pista improvisada del parque.

En la misma sintonía festiva, Furias Tropicales aportará su mezcla de raíces caribeñas y energía tropical, una combinación que viene creciendo en los escenarios de la región y que encuentra en el carnaval su mejor contexto.

El rock también tendrá su espacio con Lobos y Corderos, una propuesta que rinde homenaje a una de las corrientes más queridas del rock nacional, con canciones que forman parte del ADN popular y convocan al canto colectivo.

La grilla se completa con Sin Bis e Inoportunos, proyectos con recorrido en la localidad anfitriona y zonas cercanas, que aportan diversidad y frescura a una noche pensada para públicos de todas las edades.

Cuando el clima carnavalero pide redoblar la apuesta, llega la murga Legrand Mur, con toda la potencia de la percusión, el canto colectivo y la estética del carnaval urbano, una de las expresiones más vivas de la cultura popular.

Pero el Birra Teresa va más allá de la música. Durante toda la jornada, el público podrá recorrer un amplio patio gastronómico, conocer cervezas artesanales de productores locales y regionales, visitar el paseo de feriantes y disfrutar de un espacio con juegos, en un entorno familiar y distendido.

La entrada será libre y gratuita, reafirmando el compromiso de la Comuna de María Teresa con la cultura, la música local y las iniciativas que impulsan el turismo y la economía regional.

Desde la organización recuerdan la importancia del consumo responsable: no se venderá alcohol a menores de 18 años y se recomienda designar un conductor responsable para el regreso a casa.