Birra Teresa 2026: María Teresa vive su quinta edición con espíritu de Carnaval

La localidad de María Teresa se prepara para vivir una nueva edición de Birra Teresa, el tradicional festival de cerveza artesanal que este año llegará a su quinta edición con una propuesta renovada y atravesada por el clima festivo del Carnaval. El encuentro será el sábado 7 de febrero, desde las 19 horas, en el Parque Comunal Néstor Kirchner, con entrada libre y gratuita.

La edición Carnaval combinará cerveza artesanal, música en vivo y expresiones culturales, consolidando un formato que ya forma parte del calendario cultural del sur santafesino. Desde sus inicios, Birra Teresa logró posicionarse como uno de los eventos más convocantes de la región, reuniendo a productores cerveceros, bandas locales y público de distintas localidades.

El festival contará con un patio cervecero que celebra la diversidad de estilos y elaboraciones artesanales, junto a un gran patio gastronómico, con opciones para todos los gustos, un paseo de feriantes, espacio de juegos y propuestas pensadas para disfrutar al aire libre en un entorno familiar y festivo.

En el escenario se presentarán:

La Esencia de la Cumbia , agrupación que propone una mirada actualizada de la cumbia santafesina, aportando ritmo y baile propios de la tradición del litoral.

Furias Tropicales , banda regional que mezcla raíces caribeñas con energía tropical, consolidándose en la escena musical local.

Lobos y Corderos (Tributo Ricotero), versión que rinde homenaje a una de las corrientes más queridas del rock argentino en la zona.

Sin Bis e Inoportunos , proyectos musicales con recorrido en la región y presencia activa en escenarios de pueblos y localidades cercanas.

Murga Legrand Mur, desde la localidad de Murphy, una agrupación que trae toda la explosión del ritmo y la estética del carnaval urbano a través de percusión, canto y puesta en escena, representando una de las tradiciones más vivas del carnaval argentino.

Con el antecedente de ediciones anteriores que convocaron a una gran cantidad de público y una fuerte valoración positiva en redes sociales, Birra Teresa vuelve a apostar por la producción local, la convivencia comunitaria y el disfrute responsable. Desde la Comuna de María Teresa recordaron la importancia de beber con moderación, que la venta de alcohol está prohibida a menores de 18 años y recomendaron asistir con conductor designado.

La versión Carnaval de Birra Teresa se perfila así como una de las propuestas culturales y gastronómicas más destacadas del verano en el sur de Santa Fe, uniendo tradición cervecera, música y celebración popular en un mismo escenario.