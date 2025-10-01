Becas y reconocimientos para deportistas de La Chispa, Miguel Torres y Labordeboy

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó de una recorrida junto al secretario de Deportes, Fernando Maletti, y el director provincial de deporte comunitario, Juan José Arcieri, en distintas localidades del departamento General López, donde se entregaron becas a deportistas destacados en el marco de un programa del Gobierno de Santa Fe que busca apoyar la preparación de atletas hacia competencias provinciales, nacionales e internacionales.

En esta ocasión, estuvieron en La Chispa, acompañados por el presidente comunal Cristian Bustamante, donde fueron distinguidos Camilo Randisi (karting), Pablo Duarte (ciclismo), Braiton Fernández (fútbol), además de las corredoras Cintia Moreira y Dafne Oviedo.

Luego, en Miguel Torres, junto al presidente comunal David Segura, recibieron su reconocimiento los corredores de running Martín Giménez, Alejandra Pérez y Aníbal Palauro , como así también los futbolistas David Cristalino y Thiago Gomez.

Finalmente en Labordeboy, recibieron sus becas Santiago Guevara y Mirko Carrizo (fútbol), Agustin Ricci Basualdo (boxeo) y Anabela Silva (Voley).

“Estas becas son para agradecerles por todo su esfuerzo y empeño, son un reconocimiento a nuestros deportistas que tan bien nos representan en sus disciplinas deportivas”, expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Es para destacar que desde el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se brinda apoyo económico a los atletas que cumplen con requisitos vinculados a formación, participación en competencias, logros deportivos y ranking, así como en casos en los que esté en riesgo la continuidad de su actividad.

“Es un trabajo conjunto con la Secretaría del área, las instituciones y clubes. Es la segunda vez que lo hacemos en la región, y lo seguiremos haciendo para llegar a todos los que nos representan tan bien en el deporte santafesino”, subrayó Di Gregorio.

Finalmente, la legisladora afirmó: “Es una enorme satisfacción poder ayudarlos, es una forma también de seguir impulsando y consolidando el deporte en Santa Fe. Para nuestro Gobierno Provincial el deporte es una política de Estado y eso implica tener un rol activo en la promoción, desarrollo y apoyo en todas sus manifestaciones, desde el ámbito amateur hasta el alto rendimiento”, completó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.