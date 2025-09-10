Balneario El Edén: Teodelina se prepara para la temporada de verano con obras y novedades

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Teodelina, Leonel Ward, confirmó que avanzan a buen ritmo las obras en el Balneario El Edén, uno de los espacios recreativos más convocantes de la región. Según precisó, la nueva pileta presenta un 50% de avance y se espera que esté finalizada para diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada estival.

“Esta temporada va a ser distinta, porque vamos a contar con la nueva pileta y con varias modificaciones en el predio. Una de ellas será la incorporación de un lugar de resguardo para casos de tormenta, lo que nos permitirá ofrecer mayor seguridad a los visitantes”, explicó Ward.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la transformación del bar ubicado frente al escenario, que dejará de funcionar como tal para convertirse en la nueva sede de la Secretaría de Turismo e Informes. En paralelo, se implementará un Patio de Comidas con distintos food trucks, espacio gastronómico que reemplazará la oferta anterior y al que podrán sumarse emprendedores mediante convocatoria pública.

Asimismo, el funcionario adelantó que se trabaja en la mejora de los accesos al balneario con el objetivo de brindar mayor comodidad a turistas y vecinos. A estas propuestas se sumarán, como cada año, los puestos de artesanos y materos, que estarán reservados exclusivamente a residentes de Teodelina.

Ward agradeció especialmente la gestión del presidente comunal Joaquín Poleri, quien a través de sus gestiones con el gobernador Maximiliano Pullaro logró que la obra de la pileta se concrete en la localidad. “Es un beneficio para todos los visitantes del Balneario El Edén en la temporada”, subrayó.

La Municipalidad de Teodelina informará en los próximos días los detalles sobre la convocatoria para la instalación de food trucks y puestos de artesanos, con el objetivo de completar la propuesta turística que el balneario ofrecerá este verano.