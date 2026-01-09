Avanza la nueva Ruta 96: Se licitaron los dos últimos tramos de la obra

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en la concreción de la futura Ruta Provincial 96, con la apertura de sobres correspondiente a los tramos segundo y tercero de esta estratégica obra vial que unirá Miguel Torres con Venado Tuerto y permitirá mejorar la conectividad del sur santafesino con Rosario, a través de su empalme con la Ruta Provincial 14.

Los actos licitatorios se desarrollaron entre la mañana y el mediodía de este jueves en las localidades de Carmen y Elortondo, y fueron encabezados por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien destacó el alto nivel de interés que despertó la obra entre las empresas constructoras.

Para el tercer tramo, que se extiende desde El Jardín (Carmen) hasta la Circunvalación de Venado Tuerto, se presentaron nueve oferentes. Esta etapa comprende 14 kilómetros de pavimento nuevo, la construcción de un puente ferroviario y dos rotondas iluminadas en los cruces con las rutas provinciales 94 y 4S. El presupuesto oficial asciende a 31.700 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

En tanto, para el segundo tramo, que va desde Chovet hasta El Jardín, se recibieron siete ofertas. En este caso, la obra abarca 24,8 kilómetros de nueva traza e incluye una rotonda iluminada en la intersección con la ruta 37-S. El presupuesto oficial supera los 39.000 millones de pesos y también contempla un plazo de obra de 18 meses.

Durante su intervención, Enrico subrayó la magnitud de la inversión vial que la Provincia viene desarrollando en el departamento General López y remarcó que la nueva Ruta 96 será financiada íntegramente con fondos provinciales. Asimismo, señaló que la ejecución de esta obra se complementa con el primer tramo, actualmente en marcha, que conecta Chovet con la Ruta Provincial 14.

De las actividades participaron además la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los diputados Sofía Galnares y Leo Calaianov, autoridades municipales y representantes de la Dirección Provincial de Vialidad. En ese marco, Di Gregorio destacó que la obra fue uno de los compromisos asumidos durante la campaña electoral de 2023 y valoró el avance concreto de los trabajos y las instancias licitatorias.

Detalle de las ofertas

En el acto desarrollado en Carmen se presentaron nueve ofertas para realizar el tramo comprendido entre El Jardín y Venado Tuerto, que comprende 14 kilómetros e incluye un nuevo puente ferroviario y dos rotondas en los cruces con las rutas 94 y 4S, completamente iluminadas.

Las empresas que ofertaron son: Ángel Boscarino SA ($30.065.000.000), Rovial SA ($34.921.000.000), Pitón SA ($32.462.000.000), Guerechet SA ($34.456.000.000), UTE Laromet-Del Sol ($36.950.000.000), Pietroboni SA ($35.022.000.000), Vial Agro SA ($31.232.000.000), UTE Rava-Edeca-Obring ($31.400.000.000) y Pose SA ($33.860.000.000).

En tanto, para el tramo comprendido entre Chovet y El Jardín, las ofertas que se conocieron en Elortondo fueron siete. En este caso se trata de 24,8 kilómetros de ruta nueva, con una rotonda en el cruce con la 37-S completamente iluminada.

Estas son las empresas interesadas: Guerechet SA ($48.674.000.000), Boscarino SA ($35.566.000.000), UTE Rava-Edeca-Obring ($39.798.000.000), Rovial SA ($41.466.000.000), Laromet SA ($47.798.000.000), Pose SA ($47.281.000.000) y Vial Agro SA ($40.240.000.000).

A partir de ahora se iniciará la etapa de análisis técnico y económico de las ofertas, proceso que demandará aproximadamente un mes. Concluida esa instancia, la Provincia avanzará con la adjudicación y la firma de los contratos, lo que permitirá dar inicio a las obras y completar el trazado de esta nueva ruta que busca potenciar la infraestructura vial y el desarrollo productivo del sur santafesino.