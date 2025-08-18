Avanza la nueva conexión eléctrica entre San Gregorio y María Teresa

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó que la obra de la nueva conexión eléctrica que vincula a María Teresa, Christophersen y San Gregorio ya alcanzó el 40% de la inversión prevista. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, representa una inversión total que supera los $6.185 millones, de los cuales hasta junio se habían ejecutado $2.644 millones.

Según detalló la legisladora, la traza refuerza el abastecimiento eléctrico de Christophersen, San Gregorio y toda la zona rural asociada, que actualmente dependen de una línea antigua en estado crítico, con fallas recurrentes, baja capacidad de transporte y sectores anegados durante gran parte del año.

“Estamos frente a una obra clave para garantizar estabilidad en el servicio eléctrico y acompañar el crecimiento productivo de nuestras localidades. Este proyecto viene a resolver problemas históricos y a asegurar el desarrollo presente y futuro de la región”, subrayó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Detalles técnicos

La línea de media tensión de 33 kV se construye bajo nuevas normas de cálculo para soportar vientos de hasta 145 km/h (antes 110), con conductor de AlAc de 95/15 mm² de sección y estructuras de hormigón con fundaciones diseñadas para los suelos del lugar. Además, la obra incluye la readecuación de la Estación de Rebaje de María Teresa, con equipamientos de protección modernos y capacidad de realimentación hacia diferentes puntos de la red.

“Este avance refleja el compromiso del Gobierno de Santa Fe con las 31 localidades del departamento General López. Son hechos concretos que transforman la vida de miles de familias del sur santafesino y que muestran que el cambio en la infraestructura energética ya está en marcha”, concluyó Di Gregorio.