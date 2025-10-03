Alerta Naranja: Fuertes tormentas y vientos intensos para este sábado y domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico oficial de alertas y advertencias que regirá desde la tarde y noche del sábado 4 hasta la mañana del domingo 5 de octubre. Según el organismo, se esperan condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

Las autoridades meteorológicas dispusieron alerta naranja para los departamentos General López, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y zonas del centro provincial.

Alerta por tormenta

Alerta amarilla : el área será afectada por tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores.

Alerta naranja: se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 40 y 80 mm, pudiendo ser puntualmente más elevadas.

Recomendaciones del SMN ante tormentas:

Alerta amarilla: evitar actividades al aire libre, retirar objetos que obstruyan desagües, no refugiarse bajo árboles o postes eléctricos, mantenerse alejado de espejos de agua y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Alerta naranja: permanecer en lugares cerrados, mantenerse alejado de artefactos eléctricos, evitar circular por calles anegadas y no detenerse bajo árboles. En caso de viajar, permanecer dentro del vehículo.

Alerta por viento

Además, el SMN emitió un alerta amarilla por viento para sectores del sur provincial. Se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que localmente podrían alcanzar los 75 km/h.

Recomendaciones ante vientos fuertes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y contar con una mochila de emergencias preparada.

Recomendación general

Las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y tomar precauciones ante fenómenos meteorológicos de estas características. Se recomienda tener a mano elementos de emergencia como linterna, radio, documentos personales y teléfono móvil cargado.