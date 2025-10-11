Alerta amarilla por tormentas para la tarde de este sábado

El SMN emitió una aviso con pronósticos de abundantes lluvias, fuertes ráfagas y ocasional granizo. Para la tarde del domingo hay alerta por vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para departamentos del sur provincial para la tarde de este sábado 11 de octubre, ante lo cual se reitera recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

El informe oficial generado a las 6:15 destaca que hacia la tarde del sábado 11 «el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h».

«Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores», agrega el informe.

En tanto para la tarde del domingo 12 se anticipa alerta amarilla por «vientos del sur o sudoeste, con velocidades de entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h».

Recomendaciones

Durante la tormenta se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección.

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Después de la lluvia

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, hay que tener en cuenta vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua.

Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.